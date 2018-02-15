Собчак рассказала о сорванной свадьбе и любовнице

Ксения Собчак дала откровенное интервью. Телеведущая рассказала о том, как сбежала с собственной свадьбы, и почему ей неинтересно обсуждать чью-то любовницу на чужой лодке.

Ксения Собчак призналась, что публичность и особое внимание общественности преследовали ее с раннего детства. Она тяжело справлялась с тем, что является объектом пристального наблюдения.

"Я хотела жить своей жизнью. Страшно страдала от публичности, от того, что все ко мне обращались как к дочке мэра, от охраны. Мне все это не нравилось. Я постоянно убегала из дома, жила у подружек, меня искали всем городом. Для меня было ужасной травмой, что я не могла быть собой и иметь собственную жизнь. Я была дочкой Собчака и все время ассоциировалась с ним", – рассказала телеведущая.

В 2005 году она собиралась замуж за бизнесмена Александра Шустеровича, но в последний момент свадьбу отменили. Тогда Ксения объяснила журналистам, что не готова становиться замужней женщиной. Несмотря на некоторую скандальность ситуации, Собчак удалось сохранить с экс-возлюбленным дружеские отношения.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 6, 2018 в 10:22 PST

Телеведущая прокомментировала те события. "Я сбежала с собственной свадьбы. У меня была высокооплачиваемая работа, но она мне совсем не нужна, потому что есть миллиардер, который зовет меня замуж (Александр Шустерович. – Прим. ред.): "Зачем тебе эти съемки весь август, когда у тебя есть дом в Сен-Тропе? Пожалуйста, вот тебе деньги в три раза больше!" И вдруг я поняла, что именно съемки мне нужны. Это же история о том, как мы все постигаем в жизни. Первые три года – поездки в Сен-Тропе, машина, красивая жизнь, самолет, а потом ты понимаешь, что это одно и то же", – сказала Собчак.

Телеведущая отметила, что однообразная жизнь быстро бы ей наскучила. "Тебе неинтересны женщины на соседних виллах. И тебе неинтересны разговоры про размеры бриллиантов. И кто с кем переспал, и чью любовницу вчера видели на чьей-то лодке. Я поняла, что лучше месяц на съемках в Москве, чем в этом Сен-Тропе в открытой машине и на шопинге", – цитирует Ксению Tatler.