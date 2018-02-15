Юлия Такшина: Опять приходится себя перебарывать

Юлия Такшина рассказала о работе и личной жизни. Актриса призналась, что сейчас одна, но ее это устраивает.

Юлия Такшина умудряется совмещать съемки и воспитание сыновей Ивана и Федора, которых родила от актера Григория Антипенко. "Это моя нормальная типичная жизнь, которой я живу с 2005 года, поэтому все легко. Тем более лето мои дети, как правило, проводят на море. А я проживаю это время в самолетах. Если удается вырваться к ним на пару дней – прекрасно. Это мой привычный образ жизни. Наоборот, сложно, когда работы нет. Вот в декабре был период, когда не было съемок, и я осела дома. Первую неделю меня немного "штормило", я не понимала, как существовать в этих рамках. Утром встала, приготовила завтрак, отвела детей в школу, что-то сделала по дому, купила продукты, приготовила еду, оплатила счета… Даже какая-то легкая депрессия напала", – призналась актриса.

Затем, по словам Юлии, она вошла в ритм и даже начала наслаждаться такой жизнью. "И когда эта семейная идиллия вдруг прерывается съемками или гастролями, опять приходится себя перебарывать. Но человек ко всему приспосабливается. Мы с детьми привыкли к такому образу жизни", – цитирует Юлию Такшину teleprogramma.pro.

Публикация от Yulia Takshina (@uliatakshina) Дек 12, 2017 в 11:49 PST

Актриса не скрывает, что сейчас не состоит в романтических отношениях. По словам артистки, пока ее все устраивает. Однако она уверена, что женщина полноценна только рядом с мужчиной. Причем, отметила Такшина, с годами она не стала более требовательной.

"Я считаю, если ты встречаешь действительно своего мужчину, можно закрыть глаза на некоторые недостатки. С возрастом мы становимся мудрее. Если раньше, в молодости, для тебя важны кубики пресса, то сейчас, конечно, об этом можно говорить лишь с улыбкой. Становится важным другое. Чтобы человек действительно был надежным. Чтобы вы мыслили в одном направлении, смотрели в одну сторону. И чтобы было уважение друг к другу", – сказала актриса.