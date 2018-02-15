Крутой и Вайкуле стали родителями

Игорь Крутой стал очередным звездным гостем передачи "Однажды..." Известный композитор и продюсер рассказал, как благодаря коллеге Раймонду Паулсу породнился с певицей Лаймой Вайкуле.

На протяжении многих лет Игорь Крутой дружит и сотрудничает с композитором Раймондом Паулсом. Итогом совместного творчества стали не только многочисленные музыкальные хиты, но и родство с популярной исполнительницей Лаймой Вайкуле. "Сблизились до такой степени, что я уже крестным был его внучки Моники, да, мы с Лаймой: она – крестная мама, я – крестный папа, вот", – объявил Крутой.

Продюсер рассказал, что даже бывал в гостях у Паулса. "И при всем том, что Раймонд совсем закрытый человек, я бывал у него дома. У него тепло все внутри спрятано, вот. Он такой угрюмый, да. Но меня всегда привлекало, как он владеет инструментом. Как он даже если три ноты играл, то как он их играл..." – отметил продюсер.

По словам Крутого, заметным периодом в творчестве Раймонда Паулса является его сотрудничество с Аллой Пугачевой. Особенно их совместный хит – "Маэстро". "Он часто возвращался к этой теме. Он говорил: "Ты помнишь, как мы снимали "Маэстро"? Помнишь эту съемку?" Я говорю: "Ну, помню". – "А помнишь, когда она рядом там села? Алла Пугачева". Я говорю: "Помню". Подвинула его ласково. – "А знаешь, что она мне сказала?" – "Подвинь *опу!" – со смехом рассказал Игорь Крутой.

Публикация от Игорь Крутой (@igor__krutoy) Мар 21, 2016 в 12:47 PDT

Отметим, что у Лаймы Вайкуле, в отличие от того же Игоря Крутого, родных детей нет. Ради карьеры артистка пожертвовала материнством, сделав два аборта. Потом Вайкуле много раз пыталась забеременеть, но ничего не получилось. Когда артистка решилась взять ребенка из приюта, духовник отговорил ее. Мол, такой ее крест – быть бездетной.

