Актриса Захарова: Дочь ценой своей жизни разлучила меня с семьей

Елена Захарова откровенно поговорила с Борисом Корчевниковым в его передаче "Судьба человека". Актриса рассказала о том, насколько философски относится к смерти первой дочери и появлению на свет второй.

Несколько месяцев назад у Елены Захаровой родилась дочь. Сложно представить, что это событие значит для артистки, чей первый ребенок – дочь Анна-Мария – умер в восьмимесячном возрасте. "Это такое счастье, я не могу говорить, простите", – сказала со слезами Захарова.

"Первые несколько дней мне не верилось, я так долго к этому шла. Я просила батюшек молиться за меня, сама ходила в церковь и была уверена, что все будет хорошо. Каждый день я благодарю Бога", – призналась актриса.

Елена рассказала, что впервые почувствовала признаки беременности, когда находилась за границей. "Я была на Кипре, все время засыпала и думала, что странное самочувствие, но не придала этому значение. Вернулась в Москву и сделала тест. Самое интересное, что сначала была одна полоска, я даже расстроилась, а потом, спустя время, появилась вторая. Это было в ночь на Благовещение. Первое время была эйфория, я долго скрывала и рассказала только самым близким", – поведала Елена.

Высказалась актриса и о смерти первого ребенка. "Я плакала несколько лет в подушку, но на людях я этого не делала, я работала. Вышла на работу через десять дней после смерти Маши. Меня поддерживали на площадке, всем хотелось меня как-то обогреть. Мне кажется, что Маша ценой своей жизни разлучила меня с той семьей. Не знаю, возможно, она спасла меня, возможно, потом со мной могло бы что-то случиться, если бы не Маша", – философски отметила Захарова.

Не прошло много времени после смерти малышки, как избранник оставил Елену. "Мать Сергея обвинила меня в том, что я пыталась пропиариться на смерти дочери. Я ничего страшнее и глупее в жизни не слышала. Не прошло и 40 дней, как меня попросили забрать вещи Маши из квартиры, так как его семья собиралась сразу же начать сдавать квартиру другим жильцам", – рассказала актриса.

Елена призналась, что мечтает родить еще. "Надеюсь, что детородный возраст может быть до 50. Я, конечно, не хотела так затягивать, но если Бог даст – я буду счастлива. Мне сделали предложение руки и сердца, но пока что думаю", – объявила Елена Захарова.