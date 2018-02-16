45-летняя Лобачева сожительствует с юным фигуристом

Чемпионка собралась рожать от молодого красавца. Она считает, что это укрепит отношения.

Олимпийской чемпионке Ирине Лобачевой 18 февраля исполнится 45 лет. И, как известно, в этом возрасте жизнь только начинается. Спортсменка мечтает о простом женском счастье.

Летом 2016 года она стала жить с фигуристом Иваном Третьяковым 1989 года рождения. Парень родился, когда Лобачевой было почти 16, но весомая разница в возрасте, кажется, никого не смущает.

Ваня с четырех лет стоит на коньках. В 2010-2011 годах стал пятым на чемпионате России и занял второе место на престижном турнире NRW Trophy. Сейчас он тренирует детей и взрослых в школе Ирины и частным порядком, зарабатывая 2500 рублей за час.

С молодым любовником Лобачева чувствует себя счастливой и считает, что общий ребенок укрепил бы их отношения. К тому же любимый мечтает о дочке. "Все в наших руках. Я думаю, Бог ко мне благосклонен. Все у нас с Ваней сложится, когда придет время", – цитирует фигуристку Eg.Ru.

Напомним, что предыдущие любовники Лобачевой трагически или скоропостижно скончались. Актер Дмитрий Марьянов умер в клинике, где лечился от алкоголизма. Бизнесмен Иван скончался от сердечного приступа прямо в подъезде. Александр средь бела дня упал с 14-го этажа, решив помыть окно в спальне. Был это несчастный случай или суицид, до сих пор не известно – после смерти мужчины Ирина узнала, что он был в долгах как в шелках.