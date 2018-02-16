Как секс-скандал помог невероятному триумфу эскортницы Рыбки

Издательство "Эксмо" распродало весь тираж книги "Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха" Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) после резкого увеличения спроса на нее с 8 февраля. Электронные продажи издания выросли в 100 раз.

Книга вышла тиражом в три тысячи экземпляров, ее стоимость на сайте издательства составляет 249 рублей. В "Эксмо" рассказали о резком спросе на нее. Так, если до 8 февраля она продавалась очень медленно, то к настоящему моменту весь тираж раскуплен. За неделю было продано 1,5 тысячи экземпляров.

Также увеличился спрос на электронную версию. "Продажи выросли существенно, больше чем в 100 раз", – цитирует представителя пресс-службы издательства РБК. В интернет-магазине "ЛитРес" с начала года до 7 февраля было продано 72 книги Насти Рыбки. 8 февраля - 184, а 9-го – 708 ее книг.

Публикация от Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru) Янв 14, 2018 в 5:33 PST

Пожалуй, популярности девушки мог бы позавидовать любой человек, написавший книгу. Напомним, имя Анастасии Вашукевич прогремело на всю страну после скандала с миллиардером Олегом Дерипаской. Причина – публикация в соцсетях информации, касающейся личной жизни бизнесмена. Говорилось, что девушка якобы оказывает эскорт-услуги и в число ее клиентов входят очень обеспеченные люди. Предприниматель подал в суд на девушку и ее секс-наставника Александра Кириллова (Алекса Лесли). Свои похождения Настя сочно описала в книге "Дневник по соблазнению миллиардера".