Энистон разводится ради воссоединения с Питтом

После того как Дженнифер Энистон и Джастин Теру объявили о разводе, общественность строит догадки, что будет дальше. По мнению фанатов, актриса разошлась с актером ради того, чтобы воссоединиться с бывшим мужем Брэдом Питтом.

Официальное заявление известных голливудских актеров Дженнифер Энистон и Джастина Теру о разводе стало сенсацией. Влюбленные создавали впечатление гармоничной пары, которые буквально души не чают друг в друге. Даже Новый год Дженнифер и Джастин проводили вместе, что свидетельствовало о мире и благоденствии в семье.

Когда же появилось сообщение о разводе Энистон и Теру, общественность стала гадать, что стало причиной разрыва. В Сети фанаты строят различные догадки. По одной версии, Джастин и Дженнифер так редко проводили время вместе – ведь каждый из них был на съемках в разных частях света, что любовь просто потухла.

По другой версии, Теру мечтал о ребенке, однако Энистон не могла исполнить его желание. В многочисленных интервью актриса утверждала, что отсутствие малыша никак не влияло на их отношения, но на самом деле Дженнифер лукавила.

Публикация от @justintheroux Авг 5, 2017 в 4:23 PDT

Некоторые пользователи Сети высказали убеждение, что актриса разводится ради того, чтобы воссоединиться с бывшим мужем, актером Брэдом Питтом. Мол, чувства у Энистон не остыли после того, как он ушел от нее к Анджелине Джоли. И даже роман и свадьба с Джастином Теру не смогли переключить Дженнифер. А когда артистка узнала о разводе Питта и Джоли, поняла, что у нее есть шанс снова построить отношения с экс-супругом. Говорят, Дженнифер и Брэд начали активно общаться после разрыва со своими вторыми половинами.

Напомним, Дженнифер Энистон и Джастин Теру сделали официальное заявление. "Дабы избежать всех дальнейших спекуляций, мы решили объявить о разводе. Это решение, которое мы приняли в конце прошлого года, было взаимным. Мы два лучших друга, которые расстаются как пара, но продолжат оставаться друзьями. Конечно, мы бы хотели сделать это в частном порядке, но учитывая то, что вокруг все равно будут спекулировать и пускать сплетни, мы решили рассказать обо всем сами. Все, что говорят и пишут о нас без нашего ведома, – неправда. Прежде всего мы хотим сохранить уважение и любовь, которые испытываем друг к другу", – приводит слова актеров TMZ.