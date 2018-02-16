Драчунья из "Дома-2" беременна от любовника

Они даже живут в разных городах. Но счастью это не мешает.

Алена Ашмарина – самая одиозная участница "Дома-2". Только за несколько дней пребывания на телепроекте она успела шесть раз подраться, в том числе с Камилой Коробейниковой, Либерж Кпадону, Алианой Гобозовой. А уж сколько мужчин у нее было на телестройке!

Началось все с Александра Гобозова, которого Алена увела из семьи. Но когда он поехал в родной город, чтобы оформить документы о разводе, Алена сошлась с Егором Халявиным. Потом ей приглянулся Илья Григоренко. Правда, молодой человек оказался любителем выпить, поэтому между ними часто вспыхивали конфликты.

С ним Алена покинула проект. Они расставались, снова сходились, возвращались на стройку. Он же в итоге и станет отцом ее второго ребенка (Ашмарина до "Дома-2" была замужем и четыре года назад родила). "Ну вот и прошел самый сложный первый триместр. Мое маленькое чудо машет маме ручкой! Я сразу вам скажу, что безумно рада и счастлива! С Ильей мы живем в разных городах. Но я повторюсь: я счастлива безмерно!" – написала девушка на своей странице в социальной сети Instagam. "Эмоции у меня только положительные. Но пол еще неизвестен. Хотелось бы, конечно, мальчика, но главное, чтобы здоровым был, остальное неважно", – пояснила Ашмарина в беседе с Dom2Life.ru.

Публикация от Alena Ashmarina ART-DIRECTOR (@ashmy_a) Фев 15, 2018 в 11:52 PST

В ближайшее время мамой станет еще одна звезда "Дома-2" – Ольга Рапунцель. К ней особенно приковано внимание: ходят упорные слухи, что никакой беременности нет вовсе, а живот у Ольги "пристегнут". Впрочем, домыслы ее огорчают и возмущают.