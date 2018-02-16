Дочь Глаголевой: Нет, время не лечит

Прошло полгода со дня смерти актрисы Веры Глаголевой. По словам ее дочери Анны Нахапетовой, время не лечит боль потери.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анна Нахапетова опубликовала трогательное видео – нарезку из разных фильмов с участием Веры Глаголевой. "Нет, время не лечит. Оно лишь учит жить с болью, и эта боль становится частью нас... Полгода..." – написала в сопровождении к ролику Анна Нахапетова.

Многочисленные поклонники прокомментировали видео, выразив слова поддержки наследнице актрисы. "У вас есть кадры с ней – это очень много❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не лечит.. и никогда не вылечит.. светлая память маме вашей.. светлая память🌟🌟🌟", "Какая же красива!!! Особенно, эта прическа каре– она задала моду на нее!!!", "Очень любила Веру Глаголеву), моя любимая актриса...девочки, очень понимаю вас, держитесь...", "Дальше хуже, ты не можешь понять, почему именно с нами это произошло...", "Не могу смотреть без слез😢😢😢", – высказались подписчики.

Публикация от Анна Нахапетова (@anahapetova) Фев 15, 2018 в 11:56 PST

Ранее известные артисты устроили вечер памяти Веры Глаголевой. Друзья и коллеги собрались, чтобы еще раз увидеть отрывки из фильмов с ее участием и поделиться воспоминаниями.

И после смерти дело Глаголевой живет. Продюсер Наталья Иванова рассказала, что заканчивается монтаж последнего фильма Веры "Глиняная яма", который она, невзирая на болезнь, все-таки успела снять.

Напомним, Вера Глаголева скончалась в Германии на 62-м году жизни. Предположительно, причиной смерти стал рак желудка. Семья Глаголевой до последнего скрывала информацию о страшном заболевании. 19 августа Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.