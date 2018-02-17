Бузова уже рыдает: Соловьев угрожает ведущей "Дома-2"
На видео ведущий заявляет, что он и его подопечная готовы к коммерческим предложениям. "Бузова уже рыдает, бьется в истерике, чувствует, что ей идет на смену настоящая дива", – сообщил Соловьев.
После этого в кадре появляется Шафран. Девушка исполняет довольно странную песню и демонстрирует необычный танец. "Права на этот танец Анна должна немедленно защитить", – отметил ведущий.
Подписчики Соловьева пришли в восторг от новоиспеченной певицы. "Анна жгет без комплексов))) молодец", "Анна, зажигай, как можно чаще", "Шафран порвёт Бузову как тузик грелку", "Даже Соловьев неравнодушен к жизни Бузовой. Она рвет всем мозг", "Анну в Дивы срочно", – написали фоловеры в комментариях под видео (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).
Реакция Оли на появление столь мощной конкурентки пока не известна. Возможно, певица и ведущая "Дома-2" даже не подозревает о нависшей над ее популярностью угрозе.
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