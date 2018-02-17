Донцовой отрезали грудь из-за рака
"Сейчас вместо одной груди у меня специальный протез, но его практически невозможно заметить", – рассказала Донцова в студии программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".
По словам писательницы, отсутствие груди никак не сказалось на ее внешнем виде. "Я ношу специальное белье, благодаря которому могу появляться на людях и в купальнике, и в платьях с декольте. В этом плане никаких серьезных ограничений не чувствую", – поделилась Дарья.
Однако автор детективов призналась, что опасается возвращения недуга. Донцова старается сделать все возможное, чтобы ее не настиг рецидив. К примеру, Дарья не может позволить себе отдых на море под палящим солнцем.
"Врачи запретили мне летать в страны, где климат существенно отличается от российского. Именно поэтому я часто езжу в Париж, местный климат похож на московский. И то за пределы города все равно не выбираюсь", – пояснила писательница.
Из-за болезни Донцовой пришлось уехать из Москвы. "В свое время, мы переехали за город из-за меня. После химиотерапии мне было сложно дышать, на свежем воздухе самочувствие сразу улучшалось", – рассказала она.
Дмитренко спокойно наблюдал за ситуацией
Ламе понадобилась экстренная медицинская помощь
Композитор сообщил подробности
Композитор поделился сокровенным