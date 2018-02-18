Затейница Цымбалюк-Романовская выставила мохнатую киску
Теперь надо и о себе подумать. И бывшая жена Джигарханяна времени зря не теряет. Она не пропускает премьер и светских вечеринок, привлекает на свою сторону все новых и новых звезд. И хорошеет прямо на глазах.
У Виталины много поклонников и сторонников, которые носят красавицу на руках, целуют и обожают. И им всем интересно, как живет пианистка. А она балует фанатов все новыми и новыми снимками на своей странице в социальной сети Instagram.
Вот и снова она выставила на всеобщее фотографию, на которой обнимает мохнатую киску. "Дом, где живет любовь", – подписала снимок молодая пианистка. И даже указала точный адрес – Смоленская набережная, 5/13.
Поклонники в восторге от нежности, от киски и от самой Цымбалюк-Романовской. "Вы – молодец! Показали всем старцам, что они дураки и надо жить в соответствии со своим возрастом. Так им всем! А вас жаль, что вам пришлось терпеть!", "Виталина, не грусти и, не переживай, хотя, понятно, что силы на исходе. Жди хороших перемен. Всех бесит твое спокойствие. А чего оно стоит, многим не понятно. Тебя просто изводят, чтобы ты сорвалась, тогда они восторжествуют. Ты умница и, не уподобляйся некоторым. Держись. Многие уже поняли, что к чему. Скоро этот балаган закончится", – пишут Виталине многочисленные друзья.
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