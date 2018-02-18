Психолог объяснил особое поведение Валерии на публике

Певица Валерия и ее муж продюсер Иосиф Пригожин для многих поклонников воплотили в себе идеал семейной пары. Они оба регулярно радуют своих подписчиков свежими снимками в Instagram, однако делают это по-разному. Специалисты отметили различия и нашли им объяснение.

Первое отличие, которое бросается в глаза всем поклонникам Валерии и Иосифа Пригожина – продюсер может позволить себе обнять коллег по цеху, с которыми фотографируется, певица же избегает подобных жестов. Все дело в разных характерах супругов.

"Да, Иосиф позволяет себе обниматься с другими женщинами, но эти жесты не носят никакого сексуального подтекста – все достойно, в дружеских рамках. У Валерии же позиция на этих фото – "я мать, я жена", поэтому мне не пристало обниматься с посторонними мужчинами", – цитирует издание WomansDay.ru психолога, специалиста по семейной терапии Светлану Бояринову.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Фев 16, 2018 в 8:25 PST

Также многие обратили внимание, что на любых фотографиях, которые появляются в аккаунтах в Instagram пары, Валерия всегда находится по центру кадра. Светлана Бояринова заметила, что подобное расположение певицы на фото совсем не удивительно. "А где ей еще быть? Она очень уверенна в себе, она чувствуется во всем – как она одевается, общается с людьми, себя подает. Так что для нее это естественная позиция, которую она всегда занимает", – уверена эксперт.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Фев 6, 2018 в 11:46 PST

"Иосиф Пригожин и Валерия прежде всего очень разные по характеру. Он более веселый, дурашливый в самом хорошем смысле этого слова, горячий, открытый, простой. Валерия более сдержанная. У нее образ достойной женщины, красивой и ухоженной. И в чем-то строгой", – заметила психолог.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Фев 2, 2018 в 9:25 PST

"А вообще эта прекрасная пара всеми своими снимками показывает главное: работу можно довольно успешно совмещать с личной жизнью. И что противоположности притягиваются: он такой горячий, она такая сдержанная, они чудесно поддерживают и дополняют друг друга", – подчеркнула Светлана Бояринова.