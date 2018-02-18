Психолог объяснил особое поведение Валерии на публике
Первое отличие, которое бросается в глаза всем поклонникам Валерии и Иосифа Пригожина – продюсер может позволить себе обнять коллег по цеху, с которыми фотографируется, певица же избегает подобных жестов. Все дело в разных характерах супругов.
"Да, Иосиф позволяет себе обниматься с другими женщинами, но эти жесты не носят никакого сексуального подтекста – все достойно, в дружеских рамках. У Валерии же позиция на этих фото – "я мать, я жена", поэтому мне не пристало обниматься с посторонними мужчинами", – цитирует издание WomansDay.ru психолога, специалиста по семейной терапии Светлану Бояринову.
Также многие обратили внимание, что на любых фотографиях, которые появляются в аккаунтах в Instagram пары, Валерия всегда находится по центру кадра. Светлана Бояринова заметила, что подобное расположение певицы на фото совсем не удивительно. "А где ей еще быть? Она очень уверенна в себе, она чувствуется во всем – как она одевается, общается с людьми, себя подает. Так что для нее это естественная позиция, которую она всегда занимает", – уверена эксперт.
"Иосиф Пригожин и Валерия прежде всего очень разные по характеру. Он более веселый, дурашливый в самом хорошем смысле этого слова, горячий, открытый, простой. Валерия более сдержанная. У нее образ достойной женщины, красивой и ухоженной. И в чем-то строгой", – заметила психолог.
"А вообще эта прекрасная пара всеми своими снимками показывает главное: работу можно довольно успешно совмещать с личной жизнью. И что противоположности притягиваются: он такой горячий, она такая сдержанная, они чудесно поддерживают и дополняют друг друга", – подчеркнула Светлана Бояринова.
Украинская пианистка после развода похвасталась нежным фото
Летчик не имел права возглавлять экипаж из-за просроченных документов
Телеведущая заметно похорошела
В отличие от мужа певица не обнимается с людьми другого пола даже для фото