Известный продюсер признался в браке по расчету

Один из самых успешных продюсеров на российской эстраде Игорь Матвиенко принял участие в съемках программы "Сегодня вечером" на Первом канале. В студии он вспомнил о том, как решился жениться на целительнице Джуне.

Целительница, астролог, президент общественной организации "Альтернативных наук" Евгения Давиташвили, больше известная как Джуна привлекала к себе внимание всей страны. Почитатели не обходили вниманием и ее брак с продюсером Игорем Матвиенко. Они пробыли в официальных отношениях всего один год.

Целительница Джуна часто рассказывала об этом эпизоде из своей жизни. Она говорила, что в ЗАГС пошла только потому, что поспорила с братом. Игорь Матвиенко наоборот – не слишком любит показываться на публике и делиться подробностями личной жизни. Однако в эфире Первого канала он сделал исключение и раскрыл подробности того вечера, когда принял это решение.

Продюсер рассказал, что все произошло в квартире Евгении Давиташвили. Там Джуна организовала своеобразный клуб, в котором каждый день собирались люди. "В один прекрасный момент Джуна выводит меня в коридор и говорит: "Игорь Николаев сделал мне предложение". Я никак не рассматривал Джуну как девушку женщину. Поэтому сказал: "Поздравляю!". А она мне: "Ну знаешь, он мне не очень, а вот ты нравишься…", – вспомнил Игорь Матвиенко.

"Я быстро прокрутил в голове – ага, Николаев написал "Айсберг" и уже звезда – и подумав, сказал: я согласен! Это было конечно, ужасно прагматично с моей стороны… Я был совершенно балбес и ничего не соображал", – признался он.

Этот брак по расчету был заключен спустя две недели после судьбоносного разговора в Кутузовском ЗАГСе. Однако в качестве мужа и жены Игорь Матвиенко и Джуна пробыли всего сутки и, как они оба признают, всего лишь на бумаге.

Для целительницы это был последний брак. В 2015 году она ушла из жизни в возрасте 65 лет. Матвиенко был женат несколько раз. У него пятеро детей от разных жен.