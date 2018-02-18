Известный артист после избиения показал гей-видео

Российский артист Андрей Ширман, известный на всю страну под своим сценическим псевдонимом DJ Smash, серьезно пострадал после драки в ночном клубе в Перми. На своей странице в Instgram он поделился компроматом на обидчика.

DJ Smash выложил в Сеть два ролика, на которых снято происходящее у клуба после его избиения. "Через несколько минут после драки сильно нервный Телепнев пытается решать с полицией. Он явно переживает, и готовит свою лживую версию. Был бы мужиком – сознался", – заявил диджей.

Он утверждает, что на видео запечатлены депутат Александр Телепнев и его товарищ Сергей Ванкевич. "На следующем видео появляются и еще другие вопросы к этой паре....", – анонсировал ролик DJ Smash. На записи видно, как мужчины о чем-то разговаривают и в какой-то момент оказываются очень близко друг к другу. Некоторые комментаторы уверяют, что разглядели, как мужчины целуются.

Примечательно, что ранее запись, указывающую на близкую связь Александра Телепнева и Сергея Ванкевича грозился выложить рэпер Тимати. "В моем распоряжении есть видео, где Александр Телепнев и его подельник Сергей Ванкевич – целуются, обнимая друг друга на улице !!!", – написал он на своей странице в Instagram. Этот ролик, по мнению исполнителя, дает ему все основания называть обидчика DJ Smash гомосексуалистом.

Напомним, в пермском клубе "Дом Культуры" был жестоко избит Андрей Ширман. Он рассказал, что на него напал депутат Александр Телепнев из-за отказа сделать совместное фото. Тот, однако, отрицает свою причастность к произошедшему.