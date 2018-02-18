Известный артист после избиения показал гей-видео
DJ Smash выложил в Сеть два ролика, на которых снято происходящее у клуба после его избиения. "Через несколько минут после драки сильно нервный Телепнев пытается решать с полицией. Он явно переживает, и готовит свою лживую версию. Был бы мужиком – сознался", – заявил диджей.
Он утверждает, что на видео запечатлены депутат Александр Телепнев и его товарищ Сергей Ванкевич. "На следующем видео появляются и еще другие вопросы к этой паре....", – анонсировал ролик DJ Smash. На записи видно, как мужчины о чем-то разговаривают и в какой-то момент оказываются очень близко друг к другу. Некоторые комментаторы уверяют, что разглядели, как мужчины целуются.
Примечательно, что ранее запись, указывающую на близкую связь Александра Телепнева и Сергея Ванкевича грозился выложить рэпер Тимати. "В моем распоряжении есть видео, где Александр Телепнев и его подельник Сергей Ванкевич – целуются, обнимая друг друга на улице !!!", – написал он на своей странице в Instagram. Этот ролик, по мнению исполнителя, дает ему все основания называть обидчика DJ Smash гомосексуалистом.
Напомним, в пермском клубе "Дом Культуры" был жестоко избит Андрей Ширман. Он рассказал, что на него напал депутат Александр Телепнев из-за отказа сделать совместное фото. Тот, однако, отрицает свою причастность к произошедшему.
В отличие от мужа певица не обнимается с людьми другого пола даже для фото
Писатель продолжает надеяться на благополучный исход лечения
Андрей Ширман известный как DJ Smash поделился компроматом на своего обидчика
Блогер Лена Миро раскритиковала ведущую шоу "Дом-2" за, по ее мнению, двойные стандарты