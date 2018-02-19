Соловьев покрыл сына отборным матом перед смертью

Звездный мальчик был очень одинок. У гроба воспоминаниями о нем поделился безутешный отец.

На похороны 43-летнего актера и продюсера Дмитрия Соловьева – сына знаменитого кинорежиссера Сергея Соловьева и киноведа Марианны Кушнеровой – собралась, казалось, вся киношная Москва. Забыв былые обиды, у гроба Дмитрия стояли все три жены его отца. А сам он неожиданно разоткровенничался.

"Это был умный и сильный парень, мой ближайший друг. Мне даже стыдно, что я называю его другом. Когда я его ругал, дом сокрушался от матюков, но я делал это, потому что все обращал к человеку. Не буду говорить про себя, про маму Мити – Марианну, про Танечку, но мы все без него стали беднее. Вот моя бывшая жена, Екатерина Васильева, мне сказала: "Если бы ты поверил в Бога, ты бы был счастливым человеком. Мите сейчас стало хорошо. Лишь бы вы все, и ты в частности, сейчас ему не испортили дикий праздник", – рассказал безутешный отец.

Он, хотя и покрывал сына отборным матом, считал его профессионалом и асом. "Вся моя деловая жизнь связана с сыном, поскольку он работал продюсером. При этом он был тишайший и скромнейший человек. Казалось, такой звездный мальчик, но при его круге общения он оставался очень одиноким", – заверил Соловьев.

Напомним, Дмитрий Соловьев скончался в Институте Склифосовского, куда попал в январе с диагнозом "панкреатит". Позже медики обнаружили у Мити, как его звали друзья, еще и воспаление легких. Оно-то, как предполагает Eg.Ru, и сыграло роковую роль.