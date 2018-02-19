Басков променял Лопыреву на знойную брюнетку

Судя по всему, отношения с Викторией в прошлом. Настал черед новой зазнобы.

То, что отношения певца Николая Баскова с моделью и телеведущей Викторией Лопыревой – всего лишь пиар, многим было понятно сразу. Уж слишком выставляли они напоказ свои "чувства" – миловались на камеру, держались за ручку, морочили всем голову со свадьбой, которую назначили, да вдруг отменили. Всерьез, конечно, к этому роману никто не относился.

На странице Лопыревой в социальной сети последнее совместное фото с певцом появилось в декабре 2017-го. И то это была съемка для журнала, где тоже все напоказ. А теперь Вика постит снимки с отдыха в Рио-де-Жанейро – отдыхает она без милого...

Как в "Дядюшкином сне" писал Достоевский, "муж в дверь, в жена в Тверь". Вот и Коленька в Instagram публикует нежные снимки. Правда, милуется на них вовсе не Викой, а с моделью Софи Никитчук.

Поклонники в шоке от такого кульбита. "Вика, реви!", "Что с Викторией?", "Эх, Софи, ну ты-то куда? Это парень Вики. Не стыдно такие фото постить?", "Измена Вике?", "Басков предпочитает компанию девушек исключительно из "мисс Россия", – прокомментировали они увиденное.

Публикация от Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi) Фев 17, 2018 в 5:38 PST

Впрочем, для Никитчук может оказаться мимолетным увлечением Баскова, ведь он идет проторенной дорожкой. Певец кормил страну байками о романе с обладательницей титула "мисс Вселенная" Оксаной Федоровой, а потом – с моделью Софи Кальчевой. И попадал на журнальные обложки то с рассказом о счастье с очередной красавицей, то со слезами об очередном же расставании.

В этой мыльной опере меняются только исполнительницы женской роли, а сценарий и главное действующее лицо неизменны. К тому же вокруг имени певца ходит много грязных слухов, намеков и подозрений. Вот и хочется ему обелить себя, показать эдаким мачо, ловеласом, дамским угодником и сердцеедом.