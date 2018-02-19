Как с трупом: Кличко возмутил странными играми с маленькой дочкой

В Сети шокированы обращением Владимира Кличко с дочерью. Папарацци засняли странные забавы спортсмена с ребенком.

Владимир проводит отпуск с семьей и часто делится снимками со своими подписчиками в Instagram. Вместе с супругой Хейден Панеттьер и дочерью Кайей Евдокией боксер купается в Карибском море и загорает на золотых песках Барбадоса. На пляже Кличко и поймали папарацци.



Фотографии с полуобнаженным спортсменом моментально распространились по интернету. Многих поклонников поразила великолепная физическая форма 40-летнего боксера. Но один из снимков возмутил общественность: мужчина несет малолетнюю дочь, с головой укутанную в покрывало.

У некоторых пользователей соцсетей возникли не очень хорошие ассоциации. "Как будто тело несет, прости господи!" – ужаснулся фанат. "Удобно, видимо", – добавил сарказма другой.

Однако не все были столь категоричны, многим такая "транспортировка" показалась забавной: "У сурового мужика все сурово", "Меня так же носил отец", "Весело так!"

Напомним, что Владимир с гражданской супругой воспитывают дочь Кайю Евдокию, которая родилась в декабре 2014 года. Семья проживает в США.

В недавнем интервью изданию boxing-mma.com Кличко признался, что хочет второго ребенка. Добавим, что украинец и американка все еще не узаконили свой брак.