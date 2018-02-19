Стыдное фото Наташи Королевой вызвало ажиотаж

Наташа Королева опубликовала хулиганский снимок. Популярная исполнительница призналась, что ей стыдно, однако она ничего не может поделать.

Сегодня, 19 февраля, исполняется 16 лет сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко, более известного как стриптизер Тарзан, Архипу. Радостной новостью с многочисленными поклонниками поделилась сама популярная исполнительница. На своей официальной страничке в Instagram Наташа опубликовала новое фото.

"У моего сына вечеринка !!!Уххууууу! 16 лет стукнет скоро хлопцу,19 февраля !!! Лечу.....✈️✈️✈️ У нас с Архипом есть привычка , я на свою голову его в детстве научила ,кривляться в лифте ,корчить рожи ну и как же без самого любимого ,ЯЗЫК👅 !!!И этой женщине скоро стукнет .... Стыдно (((( Но ничего не могу поделать 🙊🙊🙊 У всех свои слабости!😜😜😜 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала хулиганское фото Королева.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) Фев 17, 2018 в 7:48 PST

Снимок с сообщением о дне рождения наследника артистки и стриптизера вызвал ажиотаж среди подписчиков. Поклонники рассыпались в поздравлениях, пожеланиях и комплиментах. "Здорово, Наталья, что чувствуете себя девочкой😃😃😃😃👗👗👗👗👗👗 ", "Архипу счастья, радости, творческих свершений на долгие лета !!!", "Наташка, если бы ты знала как мы премся по тебе.. Ты очень – Яркая, Ржачная. Таких бы дрезей по жизни иметь.. КРАСОТКА... Смотрим и слушаем... Архипа, С Днюхой... Молодец.. Мы из Алматы. ЧМОКИ...", "Поздравляю с днем рождения сыночка уже 16 вроде недавнего маленький был а вы прелесь", – высказались пользователи Сети.