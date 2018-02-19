Почему Аверин много лет конфликтует с братом

Актер рассказал о непростых семейных отношениях. Впрочем, корень разногласий кроется еще в детстве.

Максим Аверин – звезда сериалов "Склифосовский", "Глухарь" и "Куприн. Яма" – уже много лет в натянутых отношениях со страшим братом Геннадием. "С годами мы с ним меньше общаемся, – вздыхает артист. – Мы очень разные, хотя в детстве брат нянчился со мной, был авторитетом. Он старше на пять лет, у нас разные отцы. Мама уходила на работу, и дома такое творилось... Чуть ли не ножами кидались друг в друга – в шутку, конечно. А сейчас у каждого своя жизнь. У Гены жена, двое детей".

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При этом на спектакли с участием Максима семья брата принципиально не ходит. "Они не любят театр, – пояснил Максим. – Старшей племяннице, Полине, уже 18 лет, поступила в медицинский институт, но это никак не связано со "Склифосовским", боже упаси!" – заверил Максим.

Есть и еще одна причина, по которой двум родным душам тяжело найти общий язык и они конфликтуют. "Просто раньше связующим звеном была мама, а прошлой весной ее не стало. Мы с братом купались в маминой любви. Она часто задавалась вопросом: "Что станет с мальчиками, когда меня не станет?" Поэтому нас с Геной воспитали самостоятельными и ответственными. В пятилетнем возрасте сажали на поезд в одном городе, а в другом принимали. Отпускали, потому что знали: все будет в порядке. Перед школой сам утюжил стрелки на брюках. Когда захотел стать артистом, никто в рот не смотрел и не говорил: "Сынок, вставай на стульчик, читай стишок". Папа брал на съемки, где я видел всю тяжесть профессии", – цитирует Аверина StarHit.Ru.