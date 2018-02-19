Семья Аршавина на грани распада из-за происков злоумышленников

Жена футболиста считает, что ее просто пытаются "слить". Якобы она мешает зарабатывать на Андрее опасным людям.

Новость о том, что на Алису Аршавину открыто три уголовных дела и ей грозит девять лет колонии за угрозы модели из Казахстана Ольге Семеновой, всколыхнула интернет. Писали, что Семенова, снявшаяся в октябре прошлого года на видео с футболистом в ресторане, не смогла простить того, что ради нее Андрей так и не бросил свою супругу. И подала на Алису Аршавину иск в генеральную прокуратуру Казахстана. Якобы та представлялась сотрудником ФСБ, угрожала ей "отрезать пальцы" и "подложить наркотики".

Из-за чудовищной истории Алиса находится в подавленном состоянии. "Эта девушка и этот Паша захотели меня слить, чтобы я не мешала им зарабатывать на Андрее. Им нужно было, чтобы он был свободен, вот и все. Я, конечно, не ожидала, что Андрей вот так, по неосторожности, меня под статью подставит. У меня очень хорошая команда, адвокаты, но это другая республика. У нас бы уже посмеялись, но это ее город, ее страна. Это все не просто так", – прокомментировала Алиса неприятную историю.



Как считает адвокат Аршавиной, ее муж оказался жертвой аферистов. Он говорит, что незадолго до злополучной встречи с Ольгой в компанию Андрея внедрился местный житель Павел З., который сразу после знакомства с известным футболистом начал уговаривать вместе отдыхать, выпивать и встречаться с девушками. Очень часто Павел показывал новоиспеченному другу Аршавину фото Ольги Семеновой, его школьной приятельницы, которая якобы всю жизнь мечтала познакомиться с Андреем. После долгих уговоров футболист встретился с Ольгой в ресторане. Девушка так хотела понравиться женатому Андрею, что вызвалась подвезти его в ближайший клуб. По дороге подвыпивший Аршавин купил девушке цветы. Никакого продолжения не было!

Алиса полагает, что злодеи этими подлыми происками хотят разрушить семью футболиста и делают все, чтобы устранить ее. Но она намерена бороться за мужа и свое счастье.