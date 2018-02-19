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Бывший любовник Бородиной назвал себя отцом ребенка Калашниковой

Анна Калашникова и Михаил Терехин. Фото: Dni.Ru
В передаче "На самом деле" появился бывший возлюбленный Ксении Бородиной Михаил Терехин назвал себя отцом сына модели Анна Калашниковой. Чтобы прояснить ситуацию, мужчина прошел ДНК-тест.
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Очередной выпуск передачи Дмитрия Шепелева "На самом деле" оказался весьма скандальным. В кресле главного героя оказался бывший участник реалити-шоу "Дом-2", экс-возлюбленный Ксении Бородиной Михаил Терехин. Он утверждал, что Анна Калашникова называла его отцом своего ребенка.

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По его словам, у них был краткосрочный роман, который разгорелся, когда Михаил встречался с Ксенией, а Анна – с Прохором Шаляпиным. Однако сама Калашникова, появившаяся в студии и занявшая второе кресло, заявила, что Терехин все перепутал, и роман у них был уже после рождения у нее сына.

В ходе скандальных разбирательств (в студии появился и Прохор Шаляпин) Дмитрий Шепелев вскрыл конверт с ДНК-тестом, чтобы прояснить ситуацию. Согласно данным, отцовство Терешина исключено. Бумагу с результатами Шепелев отдал звезде "Дома-2".

Калашникова призналась, что у настоящего отца ее сына серьезные проблемы, поэтому он покинул страну. "Я искренне хочу, чтобы он сам посмотрел и, может быть, начал с нами общаться. К сожалению, я никак не могу этому способствовать. Человек живет другой жизнью за границей. Наши общие друзья не видели его столько же лет, сколько я. Я бы очень хотела, чтобы он хоть раз посмотрел на ребенка, какой он красивый и хорошенький мальчик. Я считаю, что биологический отец должен хотя бы видеть своего сына, сказать, будет он с ним заниматься или нет", – со слезами на глазах высказалась модель.

Автор: Наталья Аряева19 февраля 2018, 19:51
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