Звезду "Дома-2" обругали за фото из родильной палаты

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Анастасия Лисова стала матерью. Едва родив, счастливая Настя поделилась фото из палаты, но оно почему-то понравилось не всем.

Анастасия Лисова родила первенца. Радостной новостью звезда скандального телепроекта "Дом-2" поделилась на своей официальной странице в соцсети Instagram. Новоиспеченная мама опубликовала фотографию: она запечатлена на койке с младенцем на руках, а рядом – возлюбленный и, вероятно, принимавшая роды врач.

"Ааа, Дааа, Я Родила😃😃😃! Я не знаю какие могут быть ещё Роды, но мои Роды были незабываемые!!!😃 Я каждой девушке желаю, чтобы она ощутила столько же положительных эмоций в этот Чудесный день, как и Я!😃 У нас родилась Прекрасная девочка, наша Принцесса 👸 и мы просто нереально Рады нашему Счастью 😃❤️❤️❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Лисова.

Публикация от Анастасия Лисова (@anastasiyalisova7) Фев 1, 2018 at 7:12 PST

По ее словам, в произошедшее почти не верится. "Если честно, трудно до сих пор в это поверить)😘, но смотришь на это чудо, сопящее рядом, и понимаешь, что вот оно, настоящее Счастье и плод нашей Любви с Мишей ❤️❤️❤️", – отметила Анастасия, поблагодарив принявшего роды доктора и перинатальный центр, где появилась на свет ее дочь.

Пост оказался очень подробным и эмоциональным. И пока одни подписчики поздравляли Настю, другие ругали ее за рекламу и фото из палаты: "Только родила и сразу сфоткалась. Типа если нет фото нет и родов?", "капец, не успела родить, уже фото вывалила. и сразу благодарности, реклама родильного дома... тьфу!", "ну и скорость! из п*** в инстаграм. хоть бы постыдилась в такой интимный момент!"