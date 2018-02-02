Валерия Леонтьева перепутали с женщиной

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров обнародовал свежее фото популярного исполнителя Валерия Леонтьева. Однако далеко не все поклонники узнали прославленного артиста.

Филипп Киркоров отдыхает в Америке, путешествуя в компании семьи Кристины Орбакайте. Разумеется, с артистом колесят по США его маленькие дети – Алла-Виктория и Мартин. Вместе с наследниками поп-король отечественного шоу-бизнеса отправился в гости к певцу Валерию Леонтьеву, у которого за океаном есть недвижимость.

Филипп опубликовал фото на своей официальной странице в соцсети Instagram. "Встреча ,на посошок, перед отлетом домой, в заснеженную Москву, из солнечного Маями, мы провели чудесный вечер с моим Другом и Легендой @valera_leontiev , и юными поклонниками таланта Великого Артиста – @allavictoriyakirkorova и @martinkirkorov . Я всегда знал , что у моих детей – прекрасный вкус!👑👏👏👏👏👏👏👏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Киркоров.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Фев 1, 2018 at 7:07 PST

Судя по комментариям, подписчики были признательны за пояснения. Загорелый человек в зеленой шапке, свободной кофте и светлых джинсах совсем не ассоциировался у них с исполнителем хитов "Дельтаплан", "Казанова" и "Августин". Некоторые и вовсе приняли Леонтьева за женщину.

"Леонтьев? Пока не прочитала, не узнала 😳", "Думала женшина", "подтянул лицо до неузнаваемости....", "Леонтьев транс", "Подумала тоже женщина, прочитала Леонтьев 🙈 потом увидела руки", "Я подумала, это чудо – женщина. А оказалось, что это мужичок", "Думаю, что за баба стоит) ,а это Леонтьев)))))", "Я думала это дама!", "А почему он стал похож на женщину?", "А я сначала подумала, что это Лайма Вайкуле", "С первого взгляда подумала, что эта женщина 🙈", "я его даже не узнала", – высказались пользователи Сети.