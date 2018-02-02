54-летняя жена Маликова после рождения сына: На самом деле я потрясена

Супруга Дмитрия Маликова дала первое интервью после рождения сына. Елена рассказала о ребенке, объяснила свои чувства и сказала, почему пока не выбрала имя для малыша.

Рождение сына у 47-летнего Дмитрия Маликова и его 54-летней супруги Елены стало настоящей сенсацией в СМИ. Малыша им подарила суррогатная мать. Мальчик появился на свет в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга, однако на днях его доставили в Москву.

Журналисты умудрились разговорить супругу композитора Елену. Для начала она отметила, что ее муж и сын родились в один год Собаки, а еще и Дмитрий, и дочь Стефания, и малыш – все Водолеи. По ее мнению, это очень хорошо.

"Новорожденного никак не назвали – честно, мы имя не скрывали бы от вас, если бы уже выбрали, но пока еще сами думаем и думать будем еще, наверное, долго. А куда нам торопиться? В голове что-то крутится, какие-то варианты, но того самого имени пока нет. Рост и вес нормальные, родился вовремя. Но я бы не хотела, чтобы кто-то знал эти подробности: счастье любит тишину", – отметила Маликова.

Публикация от elena malikova (@elenamalikova) Янв 30, 2018 at 12:20 PST

Елена призналась, что они с супругом тщательно скрывали обстоятельства рождения сына, однако все же кто-то "слил" информацию журналистам. "На самом деле я потрясена, что все об этом узнали. Мы точно не собирались вот так об этом объявлять, но кто-то из роддома слил эту информацию телевизионщикам – одному популярному ток-шоу на федеральном канале", – сообщила Елена. По ее словам, буквально на следующий день им позвонили и пригласили на съемки, однако они отказались. Из-за того, что информации дали огласку, пришлось Дмитрию рассказать о сыне.

Супруга артиста рассказала, что в роддоме они были инкогнито, но их все равно узнали. Маликовы же не хотят публичности. "Это долгожданный ребенок, который нам дался долго и сложно. И праздно о нем говорить поэтому нет никого желания. Скажу только, что даже с учетом колоссального прогресса в медицине пол ребенка во время его зачатия подгадать невозможно. Но Дима очень долго, многие годы, хотел мальчика – и вот Бог услышал его молитвы", – цитирует Елену Маликову Woman`s Day.