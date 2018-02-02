У жены Тарасова после свадьбы лопнуло терпение

Третья супруга Дмитрия Тарасова Анастасия прокомментировала шумиху, которая возникла после их свадьбы. Модель, долго молчавшая, наконец высказалась относительно слухов и критики в их адрес.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко расписались 9 января. В конце месяца супруги обвенчались и закатили шикарный банкет, на который пригласили только самых близких и родных. Публику развлекали певец Николай Басков и модель Виктория Лопырева.

Практически сразу в Сети появились ролики и снимки с торжества. Пользователи активно обсуждали наряд Анастасии, выискивали ракурсы, на которых был бы виден "округлившийся животик", а также комментировали эмоции влюбленных.

Многим показалось, что Тарасов якобы был занят не Костенко, а друзьями, с которыми активно веселился. Более того, внимательные журналисты умудрились найти в одном из пабликов комментарий бывшей жены футболиста, поющей ведущей Ольги Бузовой, которая будто бы заявила, что над влюбленными все смеются.

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) Янв 9, 2018 at 6:09 PST

В итоге терпение Анастасии лопнуло, и она высказалась относительно слухов. Сделала она это в комментариях к одному из своих фото на страничке в Instagram. "отвечаю для таких, как Вы – первый и последний раз. очень хочется, чтобы это было правдой??? но нет, облом😌 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.) Счастливые люди видят обратное, а вот злюки – пытаются привязаться, что-то там выдумать, раздуть, пустить слух, но только от этого впечатления реальных гостей, у которых есть собственные имена и настоящие чувства – они не изменятся. Глаза не то, что сверкали – а горели без остановки и ни один человек не остался без внимания. Забавно слышать от людей, которых не было и которых не приглашали басни Крылова. Так что остается пожелать терпения и сил, чтобы пережить факт, что люди все довольны и счастливы, и бесконечного счастья, чтобы не заходить к незнакомым и не писать чушь несусветную 💋Пусть Вас кто-нибудь заобнимает, чтобы видели во всем исключительно прекрасное", – написала Анастасия.

Модель сообщила, что Павел Тележинский, который критиковал ее свадьбу и шутил, что Тарасову было бы лучше с Ольгой Бузовой, вообще не был приглашен на их торжество. В заключение Анастасия заявила: "Лично мне все понравилось, разве это не мой праздник?"