Ургант публично поиздевался над Меладзе

Валерий Меладзе стал очередным звездным гостем шоу Ивана Урганта. Телеведущий раскрутил артиста в специальном аттракционе, однако некоторые фанаты артиста сделали вывод, что это не смех, а издевательство.

В новом выпуске Валерий Меладзе не только поговорил с Иваном Ургантом. Популярный артист на свой страх и риск согласился поучаствовать в аттракционе "Гравитация" (тренажер для космонавтов). Меладзе пришлось за 30 секунд угадать максимальное количество детских песен.

Отметим, что многочисленные поклонники популярного исполнителя неоднозначно отнеслись к аттракциону. Пока одни смеялись, другие заявили, что это форменное издевательство. Впрочем, сам Меладзе с юмором отнесся к испытанию.

К слову, не просто так Иван Ургант задавал вопросы Валерию Меладзе про детские песни. Недавно стало известно, что знаменитое кресло-вертушку пятого сезона музыкального телепроекта "Голос. Дети" занял именно этот популярный певец.

Ему составили компанию Пелагея и Баста. Все они уже работали на проекте, но Меладзе – только с детьми, а Баста – только со взрослыми. И никогда прежде эти артисты не участвовали в "Голосе" вместе. Демонстрировать свои таланты в новом сезоне будут юные вокалисты в возрасте от семи до 14 лет со всей страны.

Поддержал участников бессменный ведущий Дмитрий Нагиев. Его партнершей стала популярная актриса, звезда сериала "Закрытая школа" Агата Муцениеце. Отметим, что на этом поприще артистка сменила Светлану Зейналову. Говорят, 40-летняя телеведущая покинула проект по уважительной причине – скоро она родит второго ребенка.