У исхудавшей Пугачевой нашли зависимость

Поклонники до сих пор пытаются выяснить секрет красоты и стройности Аллы Пугачевой. Специалист прокомментировала диету Примадонны.

По словам Нонны Кухиной, легенда эстрады сильно рискует, ограничивая себя буквально во всем. Диета, которую придумала себе Алла Борисовна, называется СССР – сладкое, соленое, сдобное запрещено. "Р" означает разгрузочный день. В это время Пугачева ест только легкие овощные супчики. Специалист считает, что Алла Борисовна выбрала для себя очень жесткую диету.

"В основе лежит раздельное питание или потребление одного вида продукта – монодиета. Через эту диету прошли многие представители шоу-бизнеса. Да, они похудели. Но тут появляется зависимость и страхи: что делать, если съела что-то не то?", – приводит газета "Комсомольская правда" слова Нонны Кухиной. Специалист предостерегает: таким образом Примадонна может превратиться в человека, который и шагу не может ступить без совета диетолога, попав в неприятную зависимость от специалиста.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 17, 2018 at 3:24 PST

Отметим, что супруг Аллы Пугачевой относится к диетам абсолютно по-другому. Максим Галкин признается, что все детство провел на специально рационе, потому что имел проблемы со здоровьем. "Как сейчас помню, пятая диета в наших советских санаториях – все вареное, пареное. Что касается диеты, я и сейчас, чтобы поздоровее быть, испытываю силу воли на прочность. Но не по книгам, а по внутренним ощущениям. На мой взгляд, любые диеты, ограничивающие разные категории питания (белковые, безуглеводные, раздельное питание), все они от лукавого. То есть что-то лечит, что-то калечит. Я считаю, что самое главное для человека – придерживаться пищи, которой питались его предки на протяжении веков и которая естественна для данной широты и долготы", – рассказывал Галкин.