Онкобольной ведущий Беляев возвращается на телевидение

Александр Беляев, борющийся с раком легких, готовится к возвращению на НТВ. Ведущий прогноза погоды признался, что соскучился по съемкам.

69-летний телеведущий Александр Беляев получил предложение вернуться на канал НТВ. "Продюсеры пригласили вновь попробовать свои силы. Я идею поддержал, сам уже соскучился по съемкам. Сейчас команда посмотрит, достаточно ли хорошо буду смотреться в кадре, все-таки болезнь накладывает свой отпечаток", – цитирует Александра Беляева StarHit.

Из-за рака легких, с которым популярный телеведущий борется уже несколько лет, пришлось бросить работу и вплотную заняться здоровьем. В итоге Беляев прошел четыре курса химиотерапии. По словам Александра, наблюдается положительная динамика.

"Все идет по плану. Сейчас готовлюсь к восстановительной операции. Движуха есть, выкарабкиваюсь наверх! Доктора Онкологического центра имени Блохина очень любезны со мной, постоянно следят за показателями здоровья. Но о полном излечении, к сожалению, говорить пока рано", – признался телеведущий.

Свободное от обследований время Александр Беляев проводит на даче. "За городом другой воздух. Родные переживают за меня, ходят в церковь", – рассказал Беляев.

Напомним, страшный диагноз ведущий прогноза погоды на "четвертой кнопке" узнал случайно. Ему стало плохо, и его увезли в больницу прямо с работы. Александр Беляев не стал скрывать свою болезнь от общественности. Когда он посетил Онкологический центр Блохина, его там все узнали.

"Приходилось общаться и в лифтах, и в коридорах, всем улыбаться. В ответ, кстати, я тоже видел улыбки. Атмосфера там была совсем иной, чем я себе представлял", – отметил ведущий.

