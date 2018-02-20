Возмущенная киевлянка не пожалела краски на ушлую Цымбалюк-Романовскую

На Виталину сегодня многие ополчились. Но сторонников, готовых целовать ей руки, все-таки больше.

София Кныш – одна из самых известных писательниц и художниц Украины. Ее творчество хорошо известно в Литве, Латвии, Германии, Франции, Испании, Израиле, США. София 33 года отработала школьным учителем, поэтому особенно трепетно реагирует на любую несправедливость. Возмущает ее, например, некрасивая история, в которую попала в России ушлая землячка Виталина Цымбалюк-Романовская.

Кныш, чтобы поддержать молодую украинскую пианистку, написала маслом ее большой портрет и разместила на своей странице в социальной сети Facebook. София не пожалела краски на эту работу. "Когда-нибудь (надеюсь скоро, очень скоро) все будет хорошо. А вот пока рисунок мой с надеждой, что будет все прекрасно очень скоро", – отметила она.

Своим поступком она привела в восторг и многочисленных поклонников, и бывшую жену Армена Джигарханяна. "Спасибо!!! Свет – он существует", – радуется как ребенок Виталина. "Прелесть!", "Очаровашка!", "Красота!", "Ангелочек", – умиляются друзья Цымбалюк-Романовской.

Напомним, что каждый день множится число ее сторонников. Например, актриса Наталья Белохвостикова стала ее близкой подругой. Они ходят в рестораны, пьют вино, обнимаются. Дочь артистки Наталья Наумова, по всей видимости, заняла позицию мамы. "Друзья всегда рядом", – лаконично подписала фото с украинской пианисткой Белохвостикова.