Рядом со смуглым красавцем Ротару помолодела на 20 лет

София Ротару наслаждается отдыхом в теплой стране. Артистка показала фото из отпуска, на которых выглядит совершенно счастливой.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram София Ротару публикует фотографии с отдыха, который проводит в обществе близких. Так, вместе с артисткой наслаждается солнцем сестра популярной исполнительницы Аурика.

София Ротару не уточняет, где именно отдыхает, однако ее многочисленные поклонники предполагают, что артистка находится на Мальдивах. Подписчики пришли к такому выводу после того, как Ротару опубликовала фотографию, на которой запечатлена с темнокожим местным жителем – предположительно, продавцом кокосовой воды.

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) Фев 12, 2018 в 1:34 PST

"Начните день с улыбки и пусть хорошее настроение не покидает Вас! ❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала фото Ротару. Подписчики пришли в восторг от облаченной в полосатую футболку артистки. По мнению фанатов, она выглядит невероятно молодо. "Будто 20 лет скинула)", "Красотка", "Спасибо огромное за позитив)", "СОФИЯ Я ЛЮБЛЮ ВАС ОТ ВСЕЙ ДУШИ 😘😘😘", "Ви прекрасная!😊💓💖", "СОФИЯ МИХАЙЛОВНА ЗДОРОВЬЕ ВАМ СЧАСТЬЯ 💖😘😘😘", "какой красавчик рядом с артисткой))", "Этот человек даже не подозревает с Кем он стоит и какая это честь!", "Неотразимая и вечно молодая София Михайловна 😘😘😘😘😘!!!! Королева наша!!!!!" – высказались подписчики.

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) Фев 19, 2018 в 3:16 PST

Невестка певицы Светлана в недавнем интервью раскрыла тайну ее молодости: "Основной секрет – это любовь. К себе и окружающим. К жизни в целом. Последние несколько лет мы с Софией Михайловной два раза в год уезжаем в велнес-клинику на пару недель, где придерживаемся специальной диеты, активно занимаемся спортом и ходим на различные массажи".