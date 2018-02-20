Опубликован редкий снимок Маши Кончаловской

Актриса Любовь Толкалина обнародовала фото дочери Марии, рожденной от режиссера Егора Кончаловского. Популярная артистка вместе с наследницей отдыхает в Индии.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Любовь Толкалина с завидной регулярностью делится с многочисленными подписчиками фотографиями, сделанными на отдыхе в Индии. Вместе с популярной актрисой на Гоа находится ее дочь Мария.

Толкалина опубликовала фотографии, на которых запечатлена девушка. Отметим, что актриса редко делится с фанатами снимками Марии, поэтому каждый кадр расценивается ими на вес золота. "Художник нам изобразил глубокий обморок сирени... Сирень Кончаловского", – подписала снимки Любовь.

На фотографиях Мария позирует, облаченная лишь в черные шорты и бюстгальтер, выполняющая йогические упражнения. Подписчики пришли в восторг. "А мне, эта работа👍 больше напомнила, "Девушку с веслом" 😁, только без весла😉 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень красиво !!!😍😍😍", "Душ под солнечными лучами", "Красивая..", "очень нежно)", "Дочка у вас прям грация)", "Богиня", – рассыпались в комплиментах поклонники Толкалиной.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Фев 19, 2018 в 9:35 PST

Отметим, что до недавнего времени дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной отличалась пышной фигурой и сочными щечками. Судя по новым фотографиям, Маша сильно похудела. Оказывается, за несколько месяцев девушка сбросила порядка 30 килограммов.

"Сначала это было правильное питание и спорт, потом разные диеты. На самом деле я просто захотела и похудела. Нет в этом ничего такого. Вот насколько уж я ленивая и слабохарактерная, но сбросила порядка 30 килограммов. По-хорошему, это любому человеку под силу, просто надо сильно захотеть. И нельзя сказать, что это было архисложно", – в недавнем интервью рассказала Мария.

