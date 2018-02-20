Пузатая Кейт Миддлтон раскраснелась на премии
Герцог и герцогиня Кембриджские посетили 71-ю церемонию вручения наград BAFTA Awards 2018. На мероприятии был установлен негласный дресс-код. Гостей премии обязали выбрать наряд черного цвета в поддержку движения против харассмента – сексуальных домогательств.
К удивлению организаторов, Кейт проигнорировала запрет. Она надела темно-зеленое платье с высокой талией, тем самым подчеркнув подросший живот.
В Сети герцогиню поддержали. Многие поклонники Миддлтон уверены, что она не должна участвовать в подобных акциях, так как не является представителем киноиндустрии.
"Кейт умно поступила – не нужно играть в голливудские игры", "И правильно сделала, устраивать ту же самую акцию спустя месяц просто смешно. Посмотрите, мы в тренде!", "Отлично. Королевская семья не должна быть вовлечена во всякие истории с харассментом. Не тот уровень", "И правильно сделала. Членам королевской семьи запрещено высказывать свое мнение по разного рода скользким вопросам", – поддерживают Кейт в соцсетях.
Фанаты обсудили не только цвет одежды Миддлтон, но и неестественно красные щеки. Поклонники предположили, что Кейт перестаралась с румянами. Также красноту списывают на некомфортную температуру в помещении или возможные недомогания, связанные с беременностью.
Напомним, что Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка. Пол будущего малыша пока не известен, но британские букмекеры уверены, что будет девочка, поэтому вовсю принимают ставки на имя будущего члена королевской семьи.
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