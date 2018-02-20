Бывшая жена Гигинеишвили: Я не буду соболезновать Михалковой

Анастасия Кочеткова дала откровенное интервью. Некогда популярная певица, экс-супруга Резо Гигинеишвили высказалась о его обмане и разводе с Надеждой Михалковой.

По признанию Анастасии Кочетковой, узнав об измене Резо Гигинеишвили, она впала в депрессию. Певица смотрела телевизор, ела сладости и предавалась воспоминаниям.

"Вспоминала, как не раз ловила Резо на лжи, как чужие женщины, одну из которых звали Надей, продолжали присылать ему любовные сообщения. Как, уже все зная, увидела Гигинеишвили с Михалковой, и она с улыбкой протянула мне руку, по-дружески так, совсем не чувствуя за собой вины..." – поведала певица.

Когда Гигинеишвили ушел от нее к Михалковой, Кочеткова, по ее словам, не желала им зла, но была уверена, что на чужом несчастье счастья не построить. "Узнав, что они развелись, не удивилась. Есть закон бумеранга, его никто не отменял: все слезы, которые по твоей вине выплакал другой человек, обязательно к тебе вернутся", – уверенно заявила Анастасия.

"Я, конечно, не буду соболезновать Михалковой и Гигинеишвили. Но и радости не испытываю, скорее сочувствую. Все-таки у них двое детей. Однако если вы не справились и любовь прошла, никакие дети семью не спасут", – цитирует Анастасию Кочеткову "Караван историй".

Публикация от Anastasia Kochetkova (@kochetkovaanastasia) Дек 24, 2017 в 6:46 PST

Сейчас артистка вместе со своей семьей живет в Америке. Недавно к ней переехала дочь Мария, которая появилась на свет от брака с Резо. Девочке уже 11 лет.

О том, как часто Мария виделась с отцом, Анастасия высказалась так: "Мне интересно, что он сам ответил бы на такой вопрос. В Instagram видела – вроде как общаются. Но насколько знаю, возьмет дочку один раз, наделает разных фотографий, а потом просто выкладывает их. Маша умная, все понимает и, безусловно, переживает из-за этого. А у меня болит душа за дочь. Недавно Резо был в Америке, с Анджелиной Джоли сфотографировался, а навестить Машу времени не нашел".

Девочка не знакома с детьми Гигинеишвили от брака с Михалковой. "Я против этих фальшивых знакомств. Считаю, не стоит травмировать и Машу, и малышей из той семьи. Сами мы стараемся не говорить про других детей", – призналась Кочеткова.

Недавно артистка вышла замуж за кубинца Мигеля. Они познакомились в киношколе, на режиссерском факультете. Пока влюбленные только расписались, но Анастасия уже планирует свадьбу на Кубе в ретроплатье и на старинном авто.