Марина Александрова раскрыла причину своей худобы

Марина Александрова поговорила с журналистами. Популярная актриса объяснила, почему сильно похудела.

Поклонники обратили внимание, что последнее время Марина Александрова выглядит весьма худенькой. Наблюдательные журналисты и вовсе стали подозревать, что у артистки проблемы со здоровьем. В итоге Александрова решила прокомментировать эту информацию. "Двое детей, всем помогаю, работаю, есть некогда", – цитирует популярную актрису Woman Hit.

У Марины подрастают пятилетний сын Андрей и двухлетняя дочь Екатерина. Актриса предпочитает не показывать малышей общественности и не обсуждает их с представителями СМИ. Иногда артистка делает исключение. "У меня каждый день яркое событие, ведь у меня двое маленьких детей. Каждый день бывают какие-то сюрпризы, каждый день с ними совершаешь какое-то очередное открытие: закат, рассвет, летевший жук, письмо из Хогвартса…" – сообщила Александрова.

Публикация от Марина Александрова (@mar_alexandrova) Ноя 8, 2017 в 2:44 PST

Впрочем, Марина успевает заниматься не только детьми. По мнению актрисы, гармония в жизни достигается возможностью заниматься несколькими вещами. "Просто надо все делать с удовольствием. Заниматься своей профессией, общаться с детьми, любимыми, помогать, встречаться с друзьями. И просто прислушиваться к себе: не быть, так скажем, зацикленными на чем-то одном, а быть счастливой самой с собой в первую очередь. К тому же мне, конечно, помогают замечательные помощники по дому, няня и родители", – рассказала артистка.