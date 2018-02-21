Странная ситуация вокруг наследства Задорнова

Говорят, единственная дочь Михаила Задорнова отказалась от наследства. В нотариальной конторе сообщили, что сложилась довольно странная ситуация.

Михаил Задорнов умер в ноябре 2017 года. По информации СМИ, ни его вторая супруга Елена Бомбина, ни их дочь Елена до сих пор не вступили в права наследства. Говорят, 27-летняя наследница сатирика ведет закрытый образ жизни на Мальте и категорически отказывается общаться с журналистами.

"Для семьи Задорнова его уход – большое горе. Знаю, что вдова Задорнова сейчас в Юрмале. Она еще не оправилась от утраты. Носит траур, часто ходит на могилу. Дочь Задорнова Лена тоже в депрессии. Сказала, что отказывается от наследства. Ни она, ни ее мама не хотят заниматься наследственными делами. Об этом мне рассказала бывший администратор Михаила Николаевича", – рассказала журналистам приближенная к семье сатирика Антонина Саврасова.

Эту информацию в неофициальной беседе подтвердила одна из сотрудниц столичной нотариальной конторы, в которой ведут наследственное дело Задорнова. По ее словам, о своих правах заявила только первая жена писателя Велта.

"Нам известно, что у Задорнова осталась дочь. Но и дочь, и вдова Елена Бомбина устно объяснили, что не хотят претендовать на наследство: мол, у них все есть. Вообще-то это странная ситуация", – цитирует сотрудницу конторы сайт "Комсомольская правда".

Если дочь артиста действительно намерена отказаться от наследства, она должна это подтвердить в письменной форме. "Если никто из наследников не заявит о своих правах в отведенный для этого полугодовой срок, единственной наследницей станет первая жена Задорнова. И дальше лишь через суд можно будет это оспорить. Первая жена доказывает, что они до последнего жили вместе с Задорновым", – отметили в нотариальной конторе.

Друг семьи высказал мнение относительно сложившейся ситуации: "Думаю, неправильно, что Лена отказывается от наследства. Если уж отказываться, то хотя бы в пользу матери. Но Лена сказала: "Папа при жизни говорил, что хочет все распродать". Он считал, что дети должны пробиваться сами, а не жить за счет заработанного родителями – это лишает их цели. Отец купил ей дом на Мальте и квартиру в Москве, они не входят в наследственную массу. Елена говорит, что сверх этого ей ничего не надо. После похорон она уехала на Мальту и ни с кем не хочет общаться".

По словам продюсера Максима Забелина, дочь сатирика не шикует и ведет себя очень скромно. "Она помогала отцу – редактировала сценарии его концертов, готовила тексты его книг. Я с ней общался. Елена – очень добрый, интеллигентный человек и никогда не пользовалась знаменитой фамилией отца", – заявил Забелин.