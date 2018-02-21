Подкаблучник Буйнов воюет со строптивой женой

Александр Буйнов женат уже третий раз. В 1985 году он узаконил отношения с Аленой Гутман, сменившей впоследствии фамилию на Буйнову. Она, хотя и младше певца на десять лет, взяла власть в доме в свои руки. Врач-косметолог по образованию, Алена стала продюсером мужа и следит за каждым его шагом. Об этом артист откровенно рассказал корреспонденту Dni.Ru за кулисами концерта "О чем поют мужчины" в Кремле.

"К женитьбе и свадьбе я всегда относился как к большому приключению, – заявил музыкант. – Через год-два-три это приключение становится уже не так интересно, а через семь и вовсе привычно. Но с женой я живу уже 30 лет и все не могу под нее подстроиться – она мне каждый раз что-то устраивает. С ней не соскучишься! Мы с ней похожи на шестеренки, которые долго не могли притереться друг к другу. У нас вроде бы и гладко, но не до конца, постоянно что-то мешает. Какая-то небольшая война между нами то и дело вспыхивает".



"Алена все время устраивает мне сцены, – продолжил Буйнов. – Вот сегодня, например, стала у меня спрашивать, в каком костюме собираюсь выступать. А я ем в это время. Отвечаю: решу, мол, позже, дай пообедать. Она взвилась: "Нет, сейчас скажи! Помощница должна готовить костюм!" Я сказал, просто чтобы отвязаться, что надену. "Ты что, с ума сошел?! – закричала Алена. В итоге она заставила меня взять три костюма с собой, чтобы я уже в гримерке сделал выбор. Это одна война, потом другая начнется... Наши вкусы сходятся и расходятся. Самое главное в этой войнушке, что я упертый Овен и все равно в итоге сделаю по-своему".

Строптивая жена пытается руководить всем, вплоть до ремонта в доме. "Я ей говорю, что лучше знаю, где проходят трубы, как починить насос или расширительный бачок, но Алена все равно вмешивается, – вздохнул Александр. – Конечно, она в доме хозяйка. Но я тайком, хотя она об этом все равно узнает, "включаю хозяина". На этой почве мы часто скандалим, Алена кричит на меня: "Ну куда ты лезешь!?"

"Меня в отношениях с женой всегда спасает смех, – признался артист. – Когда с ее стороны бывает серьезный наезд, она злится на что-то, мне смешно. Я в голос смеюсь. Говорю: "Алена, ты сейчас такая смешная!" И сглаживаю этим какие-то острые углы".

Буйнов, кстати, не стесняется быть под каблуком у жены. "Но это только дома. Я вышел, сел в машину, добрался до сцены – и все, тут все мое. Тут уже я хозяин!" – улыбнулся певец.

При этом он понятия не имеет, сколько зарабатывает. "Всеми финансами рулит Алена, она мой продюсер. Я даже точно не знаю, сколько стоит мой концерт. И сегодня приехал в Кремль без рубля в кармане. А зачем? Алена мне покупает все, что нужно", – заверил Александр.