Специалист о конфликте Марьянова и взаимозависимости с женой

Эксклюзив Интервью Голая Волочкова трясется под кустом после прилюдной драки Cолнцев тайно обвенчался со старушкой Дом-2

Выбор читателей

Любовник снял сальную Волочкову без волос
Известная актриса отбила у Бузовой нового жениха
82-летний Джигарханян заявил о рождении долгожданного ребенка
Сексуальный красавец об интиме с Басковым: Можно полезть в петлю
Панин уединился с любительницей свинга
Эскортница Рыбка оказалась сестрой изнасилованной Шурыгиной
партнеры
Среда 21 февраля
Лента новостей
18:32
Как "заказать" вещий сон
18:29
В Кургане врачи отказались лечить умирающую женщину
18:17
АСВ признало незаконность своих действий
18:15
Медальный зачет Олимпиады-2018
18:11
В России решили создать Силиконовую долину
18:08
В Москве открылся ресторан авторской японской кухни
18:03
Заново родился: приставы вернули семье "умершего" сына
17:44
На Урале избили помощника депутата
17:35
Госдума вводит умный контроль для бизнеса
17:13
Песков назвал дату послания Путина Федеральному собранию
17:04
Сексуальная ведущая прогноза погоды застраховала ягодицы
16:57
Как развивается олимпийский комплекс "Лужники"
16:43
Илья Авербух организует тур в поддержку российских олимпийцев
16:40
Шахназаров пристыдил Серебрякова за хамское заявление о России
16:15
Соблазнительная Джанабаева появилась в откровенном наряде
16:12
Найдена новая опасность алкоголя
16:11
В Петербурге нашли труп известного бизнесмена
16:00
Смонтированы балки пролетных строений эстакады на пересечении Ленинградского шоссе и ЦКАД
15:59
Старейшему футболисту России приписали убийство
15:52
Кремль назвал единственный способ спасти Крушельницкого
15:40
91-летняя Елизавета II изменила себе
15:35
Подкаминская и Захарова удивили фигурами после родов
15:23
В Подмосковье фальшивые работодатели дерзко ограбили мужчину
15:15
"Катания" школьников на мертвой собаке возмутили жителей Урала
15:10
Скандал в Пхенчхане: у вице-чемпионки Игр пытались отобрать флаг России
15:10
Госдума помогает малому бизнесу
14:58
Опять Порошенко: блондинок заставили раздеться из-за президента Украины
14:53
В Москве объявлена оранжевая угроза
14:53
Как секс и гормоны влияют на молодость
14:37
Госдума завершает разбор законодательных завалов
14:28
Реновация в Москве: от идеи до реализации
14:13
Сменщик Мутко назвал допинг Крушельницкого случайностью
14:08
Каких женщин проще склонить к сексу
13:55
Лыжники Александр Большунов и Денис Спицов завоевали для России 13-ю медаль
13:49
Известный российский писатель умер от рака
13:40
Тарасова о победе Загитовой: Медведева обречена
13:11
В Петербурге пьяный водитель загнал внедорожник в подземный переход (видео)
13:09
Галкин высказался об обмане Пугачевой
13:01
У берегов Франции затонула "Черная жемчужина"
12:57
"Красная машина" под орех разделала викингов
12:48
Госдума продлевает "дачную амнистию" на два года
12:47
Воспитательница детдома с мужем насиловали мальчиков после отбоя
12:46
Кормухина публично опозорила Аллегрову
12:45
Поединок "королев льда": Медведева и Загитова показали чудеса
12:35
Названа дата начала войны с роботами
12:14
Бузова возмутила народ грязной оргией в столичном театре
12:07
Подкаблучник Буйнов воюет со строптивой женой
12:04
Депутаты заранее проанализируют законы со сроком действия
11:58
Пощечина Медведевой от Загитовой обернулась истерикой
11:49
Развративший пять школьниц помор снял свои похождения на видео
11:32
В тундре потеряли контейнер с радиоактивным цезием
11:24
Мужчина ослеп от интима с женой босса
11:10
Что заставляет раковую опухоль уничтожать саму себя
11:08
В Подмосковье у безработной угнали внедорожник за 2 млн
10:46
В Сети появилось порно с Настей Рыбкой
10:39
Загитова после рекорда на Играх: Тутберидзе меня выгнала
10:37
"Я не девочка": россиянин заплакал из-за олимпийской медали
10:15
Интимные места конькобежек из США возмутили Сеть
10:11
Странная ситуация вокруг наследства Задорнова
10:09
В Подмосковье телевизор убил ребенка
10:03
В семье Ким Чен Ына ожидается пополнение
09:57
Школу в США спасли от массового расстрела
09:52
Свиньи жестоко растерзали украинца
09:39
В ДТП с фурой в Башкирии погибли четыре человека
09:39
Королева переезжает: Елизавета II вложилась в землю в центре Киева
09:26
Пожарные потушили огонь в здании Следственного управления Подмосковья
09:23
Мольба травмированного Осина доводит до слез
09:05
Порошенко превратил Украину в мировую угрозу
09:04
Россиянин завоевал медаль в ски-кроссе
08:59
На фарфоровом заводе под Москвой произошел пожар
08:37
Загитова отправила Медведеву в "нокдаун" на Олимпиаде
08:37
Андреева жестко отреагировала на решение Первого канала
08:31
"Мы удовлетворены": США нанесли подлый удар России
08:06
"Русские не могут слезть с иглы": Вассерман объяснил скандал с Крушельницким
07:52
Российского актера обокрал знакомый
22:00
Как распознать рак поджелудочной железы
21:57
Голый мужчина смутил жителей Клина (видео)
21:51
В Петербурге коммунальщики пришибли ребенка льдиной
21:45
За что Екатерину Андрееву ненавидят на Первом канале
21:42
За кого болеть на Олимпиаде 21 февраля
21:36
Опозоренному Крушельницкому предъявили новые обвинения
21:30
Володин призвал IT-компании воспользоваться создаваемыми Госдумой законами
21:16
Актер Серебряков взбесил россиян негативом о родной стране
21:05
Безумные регионы: ростовчанка кормила детей из собачьей миски
20:57
В московском метро эскалатор убил 8 пассажиров
20:46
В Подмосковье электричка насмерть сбила женщину
20:13
Пьяный Осин получил жуткую травму в ДТП
20:09
В России создадут карту недостроенных домов
20:02
Названа неожиданная версия крушения Ан-148
19:40
Вкуснее с мельдонием: изящный способ подставить наивного Крушельницкого
19:24
Названы лучшие имена для секс-охоты в Сети
18:59
В Москве инструктор тира выстрелил в голову ребенку
18:55
Как будет развиваться цифровая экономика в России
18:51
Провалившимся в Корее россиянам подарят шикарные BMW
18:28
Уставшие российские биатлонисты "застрелились" на Олимпиаде
18:09
Беспорядочный секс до замужества ведет к бесплодию
18:08
От суда не уйдешь: российские биатлонистки громят предателя Родченкова
17:59
Выставка "Атмосфера творчества" откроется на Тишинке в конце марта
17:45
В Уфе случилось массовое ДТП
17:28
Как избавиться от прыщей навсегда
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обнажившаяся Цымбалюк-Романовская ошеломила красотой
Любовник снял сальную Волочкову без волос
Актер Серебряков взбесил россиян негативом о родной стране
В Москве гей жестоко расправился с известным певцом
Голая Волочкова трясется под кустом после прилюдной драки
За что Екатерину Андрееву ненавидят на Первом канале
Шоу-бизнес

Специалист о конфликте Марьянова и взаимозависимости с женой

Дмитрий Марьянов с женой. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Директор реабилитационного центра, где находился Дмитрий Марьянов, дала откровенное интервью. Оксана Богданова рассказала о внутреннем конфликте артиста и его взаимозависимости с женой Ксенией.
прочитано 7244 раза

По словам Оксаны Богдановой, Дмитрий Марьянов обратился за помощью через общих знакомых, которые порекомендовали ее услуги. Однако говорить о состоянии актера специалист отказалась.

ПО ТЕМЕ

Определены виновные в смерти Марьянова

Вдова ответила на чудовищные обвинения в убийстве Марьянова

 Дмитрий Юрьевич Марьянов

Дмитрий Юрьевич Марьянов актер

"Это закрытая личная информация. И еще: депрессия – это медицинский термин, и этот диагноз ему никто не ставил. У него был внутренний конфликт", – отметила Богданова.

В реабилитационном центре артист вел дневник, который потом передали его жене Ксении Бик. Богданова заявила, что Марьянов писал о любви к супруге.

"Жена и жизнь у него были неделимы. На мой взгляд, у Дмитрия и Ксении были очень теплые отношения, это любовь с нотками безумия и зависимости. Это взаимозависимость, когда люди не могут друг без друга", – цитирует Богданову сайт "Комсомольская правда".

Когда Марьянову стало плохо, ее якобы в центре не было. "Мне позвонили и сказали, что Дмитрию нехорошо. Он жаловался на боль в спине и ноге. Просил вызвать мануального терапевта, но терапевта не вызвали. Дмитрий и Ксения поговорили, и он отказался от этой идеи", – рассказала специалист.

Когда ситуация усугубилась, позвонили в скорую помощь, но потом вызов отменили. "Нас вынудили. Сказали: когда будет скорая, неизвестно – связи с дежурной бригадой нет. Мы приняли решение везти его в больницу самостоятельно", – заявила Богданова.

Она заверила, что насильно Марьянова в центре никто не держал: "Понимал, что ему нужно пройти полный курс. Понимал и принял это решение сам, до того как приехал". Оксана добавила, что не назначала медицинских препаратов актеру и не знает, как они могли оказаться в его крови.

Бик о смерти Марьянова сообщила Богданова. "Врач в больнице отказался. Мне было тяжело – никогда еще этого не делала. Реакцию жены передавать не хочу, это чужое горе. Я виделась с Ксенией, передавала его личные вещи. Она очень настоящая, открытая. Мы с ней встретились возле их дома на улице. Я попросила у нее прощения. Она отнеслась холодно... А какая бы у вас была реакция, если у вас горе?!" – задала риторический вопрос Богданова.

Она уточнила, что просила прощения за то, что не смогла помочь артисту. "Я никого не виню. Это несчастный случай, который может произойти и с известными, и с неизвестными людьми в любом месте", – заключила Оксана.

Напомним, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни. Согласно официальной версии, он умер из-за обильной кровопотери, вызванной разрывом бедренной вены.

Как писали Dni.Ru, в конце декабря стали известны результаты химико-гистологической экспертизы тканей тела артиста, проведенной СК. Специалисты обнаружили в крови, урине, тканях печени и почек высокое содержание сильнодействующих препаратов – галоперидола и феназепама. Согласно их заключению, эти препараты регулярно вводились Марьянову в течение нескольких дней. 

Автор: Наталья Аряева21 февраля 2018, 11:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Дмитрий Марьянов

567

комментарии

Политика

Порошенко превратил Украину в мировую угрозу
Страшные тайны: Михаил Горбачев
Виновата Олимпиада: В Киеве назвали безумную причину потери Крыма
Запад поставил оплеванного Порошенко на место

Шоу-бизнес

Джоли дерзко поставила на место разведенку Энистон
Звезда сельской дискотеки стала послом: метаморфозы Вики Лопыревой
На Мирошниченко после похорон дочери остались двое сирот
Дакота врезала Муцениеце из-за дочери

Проишествия

Мужчина ослеп от интима с женой босса
Названа неожиданная версия крушения Ан-148
В Москве инструктор тира выстрелил в голову ребенку
Шокирующие подробности убийства певца Петра Гары в Москве

Lifestyle

Шахназаров пристыдил Серебрякова за хамское заявление о России
В центре Москвы повара готовили ужин из людей
Муж Нетребко в стрессе из-за "Пиковой дамы" в Большом
Главные книги о здоровье
Регионы

Воспитательница детдома с мужем насиловали мальчиков после отбоя

История ужасов в челябинском интернате
Шоу-бизнес

Сколько стоит ночь любви с распутницей Борисовой

В Сеть попала интимная переписка телеведущей с джигитами
Спорт

Скандал в Пхенчхане: у вице-чемпионки Игр пытались отобрать флаг России

Лыжница заявила, что не отдаст его
Шоу-бизнес

Джоли дерзко поставила на место разведенку Энистон

Голливудская дива прокомментировала разрыв артистов

Гороскоп

Сноубордистку Заварзину перемололи жерновами в Корее
Жизнь Евгения Осина висит на волоске
Астрологический прогноз с 19 по 25 февраля
Злопыхатели покусились на вещи российских фигуристов

Фоторепортажи

Соблазнительная Джанабаева появилась в откровенном наряде
Подкаминская и Захарова удивили фигурами после родов
Поединок "королев льда": Медведева и Загитова показали чудеса
Гармаш неожиданно спутался с Ходченковой

Спорт

Сменщик Мутко назвал допинг Крушельницкого случайностью
Тарасова о победе Загитовой: Медведева обречена
"Красная машина" под орех разделала викингов
Медальный зачет Олимпиады-2018

Регионы

Воспитательница детдома с мужем насиловали мальчиков после отбоя
В Петербурге пьяный водитель загнал внедорожник в подземный переход (видео)
Голый мужчина смутил жителей Клина (видео)
Безумные регионы: ростовчанка кормила детей из собачьей миски
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru