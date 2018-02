Кормухина публично опозорила Аллегрову

Рокерша недовольна сплетнями поклонников "императрицы". И считает, что публику надо воспитывать.

Рок-певица Ольга Кормухина не очень жалует попсу. Но после победы в телепроекте "Две звезды" на Первом канале в 2013-м, где выступала в дуэте с Глебом Матвейчуком, стала все чаще появляться в телевизоре и на сборных концертах. Не стало исключением и шоу "О чем поют мужчины" в Кремле, на котором Кормухина исполняла хит из кинофильма "Титаник" My heart will go on. А после выступления за кулисами с ней встретился корреспондент Dni.Ru.

"У меня нет звездной болезни, – заверила Кормухина. – Я не строю из себя неприступную диву, если меня узнают на улице и подходят, никому не отказываю в снимке или автографе. Хотя порой хочется пройти незаметно, потому что вне сцены часто не пользуюсь косметикой".

За годы работы на сцене Кормухина, кажется, была замечена только в одном скандале. В программе "ДОстояние РЕспублики", посвященной Аллегровой, крупным планом показали, как Кормухина встала и вышла из зала. Многие издания написали, будто она терпеть не может "императрицу" и ушла демонстративно, в знак протеста.

"Это все раздули журналисты, а еще больше – поклонники Аллегровой, – возмущается Кормухина. – На той съемке я поздоровалась с Ириной, сказала ей теплые слова. Но при монтаже часть сцен вырезали, и эти эпизоды не показали. Показали, как я вышла, потому что спешила на самолет. Позор Аллегровой, что у нее такие фанаты, которые все это продолжают муссировать! Прошло уже столько лет! Публику надо воспитывать, чтобы на такие глупости внимания не обращали. Знаете, в роке таких ситуаций нелепых быть не может, там совсем другие люди!"

Кстати, рок, о котором говорит Кормухина, – не единственный ее источник дохода. "У меня много разных предприятий, которые помогают мне в той или иной степени в профессиональной карьере, – призналась певица. – Но говорить про каждый свой бизнес я не хотела бы – это не так интересно".