Галкин высказался об обмане Пугачевой
Максим Галкин опроверг информацию о том, что Алла Пугачева стала жертвой мошенников. "Я не знаю, откуда это берется в нашей прессе. Я даже не читал и понятия не имею, о чем вы говорите. Ноу комментс", – цитирует шоумена Пятый канал.
Подруга Примадонны Мила Ставицкая, которая якобы и рассказала об инциденте, заявила, что ничего не помнит. "Это было 20 лет назад, и я не помню, кто там был. Были хорошие строительные компании, хорошие специалисты. Работы удалось закончить в срок. Алла осталась довольна", – высказалась приятельница Примадонны.
Напомним, в СМИ появился рассказ Милы Ставицкой о том, как Алла Пугачева стала жертвой обмана со стороны строительной бригады. "Познакомились мы с Аллой Борисовной, когда она возводила и все никак не могла закончить свой дом в Малых Бережках. А все потому, что ее кидали на деньги строители. Не один миллион ушел в песок. Это продолжалось до того момента, пока общие друзья не свели ее с моим мужем. Он быстро все разрулил и нашел прекрасных мастеров", – заявила она журналистам Eg.Ru.
Как писали Dni.Ru, дом Аллы Пугачевой на Истре – местная достопримечательность. "Посмотрите, какой у них особняк огромный, участок в 50 соток, баня на берегу реки и свой причал. Если кто приезжает сюда, мы их не слышим и не видим. А сама Пугачева сюда лет шесть уж как не приезжает", – рассказала соседка Примадонны.
Телеведущая высказала свое мнение
Говорят, домашнее видео стало достоянием общественности благодаря хакерам
Рокерша недовольна сплетнями поклонников "императрицы"
История ужасов в челябинском интернате