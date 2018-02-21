Матвиенко откровенно об алкоголизме Яковлева и наркомании Сорина

Игорь Матвиенко откровенно поговорил с журналистами. Музыкальный продюсер заявил, что жизнь популярного певца Олега Яковлева оборвалась из-за алкоголя, а солист группы "Иванушки International" Игорь Сорин умер от наркотиков.

Игорь Матвиенко дал откровенное интервью, в котором проанализировал нынешнюю ситуацию в мире музыки. По мнению продюсера, популярный в настоящее время рэп – это "личностный протест". Матвиенко рассказал о своих страхах.

"Меня пугает в рэпе даже не мат, а пропаганда наркотиков как атрибута красивой жизни. Все эти "Я дал тебе таблетку – ты стала жечь". Наши дорогие сети вывешивают все это в топ и продвигают при помощи баннеров. Я понимаю, что деятелям культуры и чиновникам просто не до этого, но этого стало слишком много", – объяснил свою озабоченность Матвиенко.

Продюсер напомнил авторам таких сомнительных строк, что они несут ответственность за свои слова. "Под песню со словами "Прости, мне придется убить тебя" дуэта "Мы" студент Бауманки зверски убил свою подружку. А в предсмертной записке написал, что вдохновлялся этой песней. Думаю, когда авторы писали эту песню, то не вкладывали в нее конкретное воплощение сюжета. Но если ты художник, должен понимать: не дай бог твои слова кого-нибудь подвигнут на убийство. И как ты с этой ношей будешь дальше жить?" – задал риторический вопрос продюсер.

Матвиенко высказался об Олеге Яковлеве, который когда-то был солистом его группы "Иванушки International", а потом ушел в сольное творчество. "К сожалению, с Олегом произошло то, что происходит с огромным количеством людей творческих профессий или спортсменов, которые бросают спорт. Его погубила зависимость. В его случае это был алкоголь. Основной причиной его раннего ухода является цирроз печени, которая у него уже просто не функционировала", – заявил Матвиенко.

Олег Яковлев заменил Игоря Сорина, чья жизнь оборвалась, когда ему не было и 30 лет. "Почему я об этом начал говорить? Потому что не могу смотреть на людей, которые себя убивают. И хочу призвать друзей, чтобы не наливали, не провоцировали. Очень жаль наших друзей и коллег, многие из которых уже находятся на пороге ада, но еще могут вернуться к нормальной жизни. Не только Олег Яковлев, но и Игорь Сорин рано ушел. Правда, от наркотиков. Тема эта очень сложная, но говорить об этом нужно. Понимаю, как непросто взять и бросить. Человеку, который бросает курить, надо медали давать. А тому, кто бросает бухать, – премию и орден", – цитируют Игоря Матвиенко "Аргументы и факты".