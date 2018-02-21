72-летний Добрынин сильно постарел

Певец заметно сдал – обрюзг и располнел. И был не очень любезен в общении с репортерами.

Вячеслав Добрынин начал карьеру певца в 1986 году – в ту пору еще была эстрада, а не шоу-бизнес. Менялись артисты, вкусы, жанры, а Добрынин все так же царствовал на сцене. Но сегодня, кажется, ему уже не интересно участвовать в бесконечных сборных концертах и петь между каким-нибудь Егором Кридом и группой MBand.

Поэтому сразу после выступления на концерте "О чем поют мужчины" в Кремлевском дворце, где Добрынин дуэтом с Анастасией Макеевой исполнял старый хит "Ты моя единственная", он поспешил домой, не останавливаясь для ритуальной фотосессии и интервью репортерам.

Вслед за ним бежали журналисты телекомпании НТВ, надеясь узнать о жизни певца в социальных сетях. Мол, его коллега Александр Розенбаум завел аккаунт в Instagram, и у него более 80 тысяч подписчиков, – что по этому поводу думает Добрынин. "Мне это не интересно, я предпочитаю читать книги, а не прожигать жизнь в интернете, – на ходу сквозь зубы сказал репортерам "Ты не поверишь!" музыкант. – Что касается Розенбаума, то он мой друг и я всегда могу позвонить ему без всяких социальных сетей".

Журналисты обратили внимание, что 72-летний Добрынин заметно сдал – располнел, обрюзг. "Выглядит как глубокий старец, потому что не следит за собой", – шептались акулы пера за спиной у мэтра российской эстрады. Впрочем, он давно уже всем все доказал и теперь волен жить так, как хочет, не подстраиваясь под чужие вкусы и глупые глянцевые стандарты, не молодясь и не играя в мальчика.