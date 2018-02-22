Нани Брегвадзе: Уборщица зарабатывает больше меня

Эксклюзив Интервью Нани Брегвадзе купила квартиру в Москве Буйнов влез в гей-разборки Галкина Дом-2

Выбор читателей

Любовник снял сальную Волочкову без волос
Известная актриса отбила у Бузовой нового жениха
82-летний Джигарханян заявил о рождении долгожданного ребенка
Сексуальный красавец об интиме с Басковым: Можно полезть в петлю
Панин уединился с любительницей свинга
Эскортница Рыбка оказалась сестрой изнасилованной Шурыгиной
партнеры
Четверг 22 февраля
Лента новостей
19:17
На каких фильмах заработал Серебряков после переезда в Канаду
19:10
В Москву придут аномальные морозы
18:54
Безумные регионы: жителя Омска признали виновным в убийстве голубя
18:39
Под Москвой по дороге из школы пропал ребенок
18:30
Илон Маск запустил на орбиту спутник-наблюдатель
18:25
Медальный зачет Олимпиады-2018
18:22
Перед праздником Петербург спасли от терактов
18:09
Ростовчанин две недели гадил соседям через дыру в потолке
18:00
Попавшего впросак Серебрякова поддержал молодой гений
17:39
Ревнивец насмерть забил возлюбленную после признания в изменах
17:36
Россия нанесла страшный удар по Белоруссии
17:31
В Москве дворники устроили мордобой из-за лопаты (видео)
17:29
Глюк’оZа и "Маша и Медведи" зажгут в Сочи
17:21
В уральском детском саду воспитательница покалечила девочку
17:10
Лучшие книги для мужчин
16:50
БДСМ-игры немецкой пенсионерки свели ее в могилу
16:32
Как живет дочь первого вице-премьера Шувалова
16:30
Шесть правил правил идеального макияжа
16:21
Украина предъявила России новые обвинения по Крыму
16:15
Развенчаны популярные мифы о диетах
15:46
Ирина Винер побила гимнастку за 200 граммов
15:17
Панин плюнул на родину вслед за подлецом Серебряковым
15:04
Депутаты призвали ОБСЕ осудить украинский национализм
14:59
Российские ученые победили диабет
14:58
Лучшие диеты моделей
14:47
"Проиграл в рулетку": Радулов вышел из казино без зубов
14:39
В Москве расстреляли известного бизнесмена
14:33
Модель застрелила мужа и двоих детей
13:57
Саакашвили записали в агенты Путина на Майдане
13:45
Доярка Савченко удивила клоунским нарядом
13:45
В Москве водитель иномарки насмерть сбил пешехода (видео)
13:27
Певцов резко ответил на хамские выпады предателя Серебрякова
13:26
Россиянам дали почувствовать себя чиновниками в новой игре
13:20
Россиянам продают хлеб из корма для свиней
13:14
Крушельницкий с женой сбежали из Кореи после скандала
12:54
Загитова и Медведева поборются за золотые iPhone X
12:52
64-летняя Веденеева выглядит как подросток
12:47
Украинских артистов с позором выгнали из Берлина
12:39
Как делать выгодные покупки в интернете
12:14
Загитовой и Медведевой дали странные прозвища на Олимпиаде
12:00
Названы самые опасные виды спорта
11:57
Депутаты продлили "дачную амнистию" до 2020 года
11:47
Киев нашел союзника в борьбе с Москвой
11:36
Зарвавшаяся Ротару сорит миллионами на Мальдивах
11:16
В Архангельске школьник умер от отравления
11:10
Мужчина получил срок за убийство голубя
11:04
Тимати готовит трехлетнюю дочь к прыжку с парашютом
11:01
Россия нашла плюс в наказании Крушельницкого
10:52
Крушельницкого и Брызгалову лишили бронзы Олимпиады
10:42
Беременная мама все видела: малышу раздробило ногу на эскалаторе
10:41
Шепелев отказался влезать в грязную драку сестер Зайцевых
10:32
Плющенко раскрыл секрет злюки Загитовой
10:20
В Башкирии машину разорвало на части при столкновении
10:03
Муж зверски расправился с моделью Playboy на глазах у ребенка
09:48
После примирения с бывшим Бузова похвалила его новую пассию
09:32
Сафронов сравнил бессовестного Серебрякова с примитивной Шурыгиной
09:22
Челябинские педофилы приводили девочек из детдома на аборт
09:14
Москвичей предупредили о резком похолодании
08:51
Готов на все: сколько украинский политолог получает за тумаки в шоу Соловьева
08:46
Близкие оставили Максима Галкина
08:35
Почему ненавидящий Россию Серебряков продолжает зарабатывать на Родине
08:20
Общественность просит защитить Камерный музыкальный театр
08:17
Раскисший Крушельницкий отказался бороться за жену
07:52
В Подмосковье маршрутка столкнулась с фурой
22:03
Провалившаяся российская бобслеистка расплакалась на Олимпиаде
21:56
У Крушельницкого отберут медаль и выгонят из спорта
21:24
За кого болеть на Олимпиаде 22 февраля
21:23
Нелепые оправдания севшего в лужу Серебрякова взбесили россиян
21:04
У больной раком звезды "Дома-2" случился срыв
20:52
Депутаты строго спросят с правительства
20:50
Полина Гагарина оказалась на краю гибели
20:44
Назовите Вашу любимую телеведущую
20:42
Банк "Возрождение" поможет семьям с детьми льготной ипотекой
20:32
Интерпол отказался искать предателя Родченкова
20:25
Костюшкин сделал заявление после гей-скандала
20:10
В движении поездов МЦК случился сбой
19:59
Школьник прикрыл "Дом-2"
19:49
Безумные регионы: охота на крыс в Ставрополье окончилась гибелью человека
19:48
Как Меланья Трамп дерзит мужу-изменщику
19:45
На Украине спят и видят распад России
19:18
Затравленный Крушельницкий признался
19:09
Серебряков получил мощную оплеуху за гадости о родине
18:58
Сноубордистку Заварзину перемололи жерновами в Корее
18:32
Как "заказать" вещий сон
18:29
В Кургане врачи отказались лечить умирающую женщину
18:17
АСВ признало незаконность своих действий
18:11
В России решили создать Силиконовую долину
18:08
В Москве открылся ресторан авторской японской кухни
18:03
Заново родился: приставы вернули семье "умершего" сына
17:44
На Урале избили помощника депутата
17:35
Госдума вводит умный контроль для бизнеса
17:31
Допрос о скандальном отпуске на Мальдивах сломал Порошенко
17:13
Песков назвал дату послания Путина Федеральному собранию
17:04
Сексуальная ведущая прогноза погоды застраховала ягодицы
16:57
Как развивается олимпийский комплекс "Лужники"
16:56
Джоли дерзко поставила на место разведенку Энистон
16:43
Илья Авербух организует тур в поддержку российских олимпийцев
16:40
Шахназаров пристыдил Серебрякова за хамское заявление о России
16:21
Звезда сельской дискотеки стала послом: метаморфозы Вики Лопыревой
16:15
Соблазнительная Джанабаева появилась в откровенном наряде
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Нелепые оправдания севшего в лужу Серебрякова взбесили россиян
Актер Серебряков взбесил россиян негативом о родной стране
Панин плюнул на родину вслед за подлецом Серебряковым
За что Екатерину Андрееву ненавидят на Первом канале
Известный телеведущий затеял драку в прямом эфире
Серебряков получил мощную оплеуху за гадости о родине
Шоу-бизнес

Нани Брегвадзе: Уборщица зарабатывает больше меня

Нани Брегвадзе. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов
В столичном зале "Крокус Сити Холл" 28 марта блистательная Нани Брегвадзе даст большой концерт. Только хиты, специальные гости и, конечно, несравненный голос царицы песни. В советское время ее популярность не знала границ. О том, чем и как она живет сегодня, певица рассказала в интервью Dni.Ru.
прочитано 4918 раз

Большую часть времени Нани Георгиевна проводит в Москве – ее приглашают с частными концертами, потому что артистов такого уровня у нас практически не осталось. "На родине на меня не обижаются за то, что работаю в России, – заверила певица. – Во-первых, я очень сдержанно и корректно себя веду, в политику не вмешиваюсь. Во-вторых, в Грузии просто негде выступать – страна маленькая. А пенсия у меня совсем крошечная. Уборщица в подъезде дома, где я живу, получает больше. У меня есть звание "Народная артистка Советского Союза", но в Грузии оно ничего не значит, никаких доплат не положено за него. Вот и надо мне элементарно зарабатывать на жизнь. В Грузии понимают, что в России – мой бизнес". 

ПО ТЕМЕ

Как живут Нани Брегвадзе и Вахтанг Кикабидзе

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

В столице, где мы встречались с Нани, несколько лет назад она купила небольшую однушку на Шаболовке. "Когда я приезжала в Москву с концертами, останавливалась в гостинице "Россия". Ее потом снесли, а я захотела иметь свой угол в Москве. Да и внук поехал сюда учиться на стоматолога. Не отпустила его одного, потому что мальчик молодой – я должна следить за его учебой, занятиями, окружением. Когда молодые люди формируются, с ними рядом должны быть более взрослые и опытные, чтобы направить на правильный путь".

Певица призналась, что для внука она просто бабушка, а не звезда: "Я никогда не хотела, чтобы вокруг меня в семье сложился какой-то культ. Дочь и внуки должны восхищаться мною как человеком, как бабушкой, но не как звездой. Я вообще боюсь повышенного внимания к себе. Не люблю ходить на светские мероприятия, а если и иду – стараюсь остаться незамеченной. Помню, когда у младшего внука была свадьба, меня попросили спеть. Я долго отнекивалась, но микрофон взяла. А потом внуку кто-то из друзей сказал: "Слушай, какая у тебя прикольная бабушка, как она замечательно поет!" 

Дочь артистки Эка – известная в Грузии певица. И на сцену она попала без протекции знаменитой матери. "Когда дочь решила заниматься музыкой, я сказала ей, что она сама всего должна добиться, – отметила Нани. – Никогда о ней не хлопотала, не просила, не пристраивала. Дочь на меня за это даже обижалась, но такой уж у меня характер". 

Dni.Ru. не могли не спросить собеседницу о другом известном в России грузине – Вахтанге Кикабидзе. "Мы дружим уже полвека, – рассказала Нани. – Я его так люблю! Мы же вместе начинали работать на сцене. И жена его – моя близка подруга. В последнее время, правда, в гости друг к другу уже не ходим – Вахтанг не очень хорошо себя чувствует. Но по телефону говорим часто, иногда в Грузии вместе выступаем. Он вообще много работает, столько концертов у него – и в Америке, и в России! Конечно, хотел бы спеть и в России, приехать сюда, но гордость ему не позволяет (артист отказался от ордена Дружбы из-за событий в Южной Осетии в августе 2008 года, которые посчитал "российской агрессией", а позже отменил юбилейные концерты в Москве, заявив, что уважает русский народ, но в связи с политическими событиями не может выступать и принимать награды. – Прим. ред.). Он готовится к юбилейном концерту и через своего директора спросил, приду ли. "Дурак! – в сердцах крикнула я. – Я всегда, что бы ни случилось, буду рядом и всегда приду к тебе!"

Нани Брегвадзе с дочерью Экой и Вахтангом Кикабидзе. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Самая известная песня Нани Брегвадзе – "Снегопад". "Я и подумать не могла, что эта композиция станет моей визитной карточкой, – улыбнулась она. – Скажу вам больше: долго не хотела петь, ведь до меня ее уже исполняли две другие певицы. Меня умолял записать ее композитор Алексей Эмикян, и я сдалась. А потом такое началось вокруг этой песни! Письма мешками носили! И я поняла, что "Снегопад" – вещь феноменальная, она в душу проникает. Особенно мужчины почему-то с ума сходят. Спасибо Богу за нее и людям – за такую любовь". 

Автор: Феликс Грозданов22 февраля 2018, 10:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инстаграм-тур по Аджарии

567

комментарии

Политика

Доярка Савченко удивила клоунским нарядом
Киев нашел союзника в борьбе с Москвой
Депутаты строго спросят с правительства
Как Меланья Трамп дерзит мужу-изменщику

Шоу-бизнес

Казахстанская модель рассказала об ультиматуме Аршавина
Бывшая жена Радулова: Мы принесли друг другу очень много боли
Почему Яна Троянова боится заниматься сексом
В Сеть утекли фото обнаженной Бузовой

Проишествия

Модель застрелила мужа и двоих детей
Мужчина получил срок за убийство голубя
Беременная мама все видела: малышу раздробило ногу на эскалаторе
Муж зверски расправился с моделью Playboy на глазах у ребенка

Lifestyle

Панин плюнул на родину вслед за подлецом Серебряковым
Певцов резко ответил на хамские выпады предателя Серебрякова
Лучшие книги для мужчин
Украинских артистов с позором выгнали из Берлина
Спорт

Раскисший Крушельницкий отказался бороться за жену

Спортсмен лишил награды не только себя, но и возлюбленную
Шоу-бизнес

После примирения с бывшим Бузова похвалила его новую пассию

Телеведущая дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Казахстанская модель рассказала об ультиматуме Аршавина

Девушка уверена, что футбольных фанатов настраивают против нее
Культура

Попавшего впросак Серебрякова поддержал молодой гений

Режиссер одного из самых важных фильмов страны высказался о скандале

Гороскоп

У Крушельницкого отберут медаль и выгонят из спорта
Сноубордистку Заварзину перемололи жерновами в Корее
Жизнь Евгения Осина висит на волоске
Астрологический прогноз с 19 по 25 февраля

Фоторепортажи

64-летняя Веденеева выглядит как подросток
Соблазнительная Джанабаева появилась в откровенном наряде
Подкаминская и Захарова удивили фигурами после родов
Поединок "королев льда": Медведева и Загитова показали чудеса

Спорт

Ирина Винер побила гимнастку за 200 граммов
Чешские хоккеисты устроили истерику перед полуфиналом с Россией
"Проиграл в рулетку": Радулов вышел из казино без зубов
Крушельницкий с женой сбежали из Кореи после скандала

Регионы

Челябинские педофилы приводили девочек из детдома на аборт
Безумные регионы: охота на крыс в Ставрополье окончилась гибелью человека
"Катания" школьников на мертвой собаке возмутили жителей Урала
В Петербурге пьяный водитель загнал внедорожник в подземный переход (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru