Зарвавшаяся Ротару сорит миллионами на Мальдивах

За новогодние праздники София Ротару дала более 20 частных концертов. За каждый из них певица получила примерно семь миллионов рублей. После такого "чеса" главной "хуторянке" страны захотелось красиво отдохнуть.

Крым, где у Ротару есть и дом, и свой отель, певице, кажется, давно наскучил. Да и из-за политических событий постоянно прописанной в Киеве артистке сложно бывать на российском полуострове. Она предпочитает отдыхать на "нейтральной территории". Экзотические Мальдивы оказались ей по вкусу и по кошельку. Вместе с сестрой Ротару нежится под тропическим солнышком уже второй месяц.

София и Аурика арендовали два соседних бунгало с личными бассейнами в роскошном отеле, где есть личный песчаный пляж, спа-салон и девятилуночное поле для гольфа. Здесь для украинских артисток – утренняя йога, дайвинг, велосипедные прогулки и яхтенный променад.

Ну а кормят сестер гуру высокой кухни. Говорят, особенно они любят средиземноморские блюда, приготовленные из свежих морепродуктов и ингредиентов с соседних ферм. Это, конечно, не с киевского рынка рыбка!

День отдыха, как выяснила "КП", обходится зарвавшимся артисткам в 70 тысяч рублей на человека. А если учесть, что отдыхающих двое, да умножить на месяц пребывания, да прибавить авиабилеты, получится, что за отдых София Михайловна выложила более двух миллионов рублей.

Для нее, конечно, это сущий пустяк – 15 минут открывать рот на сцене. "Мастер пения под фонограмму – Соня Ротару, – заверил Dni.Ru Иосиф Кобзон. – Она гениально попадает в записанную песню. Будет стоять рядом с вами, но никогда не узнаете, что она поет под "плюс".