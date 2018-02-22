Дмитрий Шепелев вывел в свет новую маму Платона

Ушлые журналисты выяснили, что Дмитрий Шепелев с некой светловолосой спутницей посетил спектакль в Большом театре. Репортеры умудрились разговорить зрителей той постановки, и они сообщили, что между молодыми людьми наблюдали весьма теплые отношения.

Дмитрий Шепелев успевает не только много работать, чтобы обеспечить безбедное будущее себе и сыну Платону, которого ему подарила певица Жанна Фриске, но и отдыхать. Недавно телеведущий вместе с наследником (в апреле малышу исполнится пять лет) посетил "Снежное шоу Славы Полунина", а еще СМИ выяснили, что в конце января Дмитрий в компании некой светловолосой спутницы появился на спектакле в Большом театре.

Как утверждает "Телепрограмма", чьи репортеры умудрились разговорить зрителей того спектакля, Шепелев и его дама мило беседовали перед представлением. У наблюдателей сложилось впечатление, что у молодых людей теплые отношения.

Репортеры с ног сбились, чтобы выяснить, кем является спутница Дмитрия Шепелева. По некоторой информации, речь идет о Екатерине Тулуповой. Девушка родилась в Екатеринбурге, окончила художественную школу и связала свою жизнь с дизайном.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Авг 30, 2017 в 4:29 PDT

Екатерина устраивает завтраки, во время которых обсуждает с гостями полезные темы, по типу тайм-менеджмента. Тулупова даже создала женский клуб "Креативные завтраки". При этом эффектная блондинка достаточно закрыта – девушка не хвастается своими достижениями и фото в соцсетях.

Многочисленные поклонники неоднозначно отнеслись к предполагаемой связи Шепелева и Тулуповой. Пока в соцсетях одни рассыпались в комплиментах предприимчивой девушке, другие ее в пух и прах критиковали. Дескать, она и в подметки не годится Жанне Фриске. Однако и те, и другие за глаза называют Тулупову новой мамой Платона.