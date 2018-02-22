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Врачи шокировали сообщением о состоянии Табакова

Олег Табаков. Фото: GLOBAL LOOK press/Genrietta Peryan
82-летний артист не сможет вернуться на сцену. Его организм серьезно истощен болезнью.
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О состоянии здоровья актера и художественного руководителя столичного МХТ им. Чехова Олега Табакова долго не было новостей. Поклонники даже надеялись, что любимый артист сможет вернуться к полноценной жизни и вновь выйдет на сцену. Но в афише театра нет ни одного спектакля с участием Табакова до конца марта.

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 Олег Павлович Табаков

Олег Павлович Табаков актер

К сожалению, если  верить прогнозам врачей, на сцену Олег Павлович больше не вернется. И для многих это известие стало шоком. Медики считают, что его немолодой организм понес колоссальные потери и полноценно работать Табаков уже не сможет. К тому же даже стабильное состояние необходимо будет регулярно контролировать, и без серьезной поддерживающей терапии тут не обойтись. Говорят, что артист теперь сможет жить только постоянно имея рядом с собой баллон с кислородом. 

Напомним, что Табаков попал в больницу в конце прошлого года. По словам семьи актера, это было плановое обследование. Однако позже выяснилось, что причина госпитализации – сепсис после неудачного стоматологического вмешательства. Ситуация была настолько серьезной, что мэтра несколько раз вводили в искусственную кому, для того чтобы снизить нагрузку на внутренние органы.

В первых числах января у Табакова наблюдалась положительная динамика. Сообщалось, что артист реагировал на осмотр и жаловался на умеренную боль в области легких, где был установлен дренаж. По словам медиков, актер ориентировался в пространстве и времени. К сожалению, улучшения оказались временными... 

Автор: Иван Губкин22 февраля 2018, 14:10
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