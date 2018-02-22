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Волочкова в ярости после ужасной съемки с любовником в храме

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
У балерины не выдержали нервы. Она отказывается участвовать в низости.
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Программа НТВ "Ты не поверишь!", отметившая 10-летний юбилей, специализируется на интригах и скандалах из жизни звезд. А что может быть для обывателя слаще и интереснее! Чаще других в передаче шли сюжеты о балерине Анастасии Волочковой. Но ведь она и сама постоянно дает повод – то любовник выложит ее развратные фотографии в Сеть, то она сиганет голой в прорубь, то покажет себя сальной и без волос.

Для очередного выпуска репортер передачи Светлана Курицына – знаменитая Света из Иваново – вместе с оператором пыталась, очевидно, снять Волочкову в храме, куда балерина пришла с очередным ухажером, 40-летним Михаилом Логиновым. В божьем доме Настя в это время была занята важным делом. Нет, не на шпагат у алтаря садилась, а делала селфи с любовником у икон. И ей не понравилось, что ушлые папарацци стали свидетелями этого интимного процесса.

Настя из-за отвратительной съемки устроила им гневную отповедь. "Чем гоняться за жареным, позвоните и предупредите, – билась в припадке Волочкова. – А в вашем этом г*** больше из известных людей участвовать никто не будет, потому что вы не можете осветить жизнь людей, вы все сводите в скандалы. Вы караулите, как я фотографируюсь в церкви с Мишей, любимым человеком, инкогнито снимаете меня из-за спины, и потом меня же за это осуждают. И в этом ваша низость, а мое достоинство!"


Возмущенной поведением папарацци Волочковой хочется напомнить, что журналисты лишь делают свою работу. И если у публики есть запрос на новости из жизни кумиров, то его надо удовлетворить. А уж если ты считаешь себя звездой, то должна понимать, что каждый твой шаг изучается под микроскопом, описывается в красках и приукрашивается. И быть выше склок и разборок с репортерами, как, например, поступает Алла Пугачева. Она точно знает, что горе – не когда снимают, а когда не снимают.

Автор: Иван Губкин22 февраля 2018, 21:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые знойные ухажеры Волочковой

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