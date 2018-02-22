Внезапно осунувшаяся Ирина Пегова испугала болезненной худобой

Актриса удивила поклонников новым образом, сделавшим ее неузнаваемой. Снимок звезда выложила на своей страничке в Instagram.

В кадре Ирина позирует в молодежном образе. На Пеговой зеленое платье, надетое поверх рваных черных джинсов, короткая дубленка, а также высокие сапоги. В руке артистка держит массивный рюкзак золотистого цвета. На фото у нее по плечам небрежно разбросаны локоны.

Знаменитость сообщила поклонникам, что в таком наряде прогулялась по новому рынку. Фолловеры были поражены, увидев актрису. Многие написали, что сразу ее не узнали. Их поразило то, что Ирина выглядит сильно похудевшей, хотя еще недавно они не отмечали таких разительных изменений. "Ну, Ирина, я бы на улице не узнала бы, вот ей-богу, честно", "Ирина, извините за прямолинейность. Но полненькой Вам лучше!!!", – считают подписчики.

Некоторые посчитали, что, потеряв вес, актриса лишилась и своего шарма, сообщает Teleprogramma.pro. "Ира, борьба с лишним весом нужна, если кг мешают. А вам зачем? Лицо как-то осунулось… Простите, если обидела", "Это фото мне не нравится. Где вы, наша любимая красотка?", "Ее внешность и имидж – это русская девушка с косой… косить под гламур не идет ей", – комментируют снимок пользователи.

Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina) Фев 20, 2018 в 10:45 PST

Многие стали спрашивать Пегову о том, как ей удалось похудеть, а другие забеспокоились за ее здоровье. Однако актриса не стала молчать. "Я в этом весе уже лет 12. И мне хорошо!" – заверила она.