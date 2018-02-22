Догилева призналась в свиданиях с бывшим мужем

Знаменитая актриса Татьяна Догилева рассказала о личной жизни. Оказывается, она до сих пор видится со своим первым супругом.

Татьяна Анатольевна рассказала, где познакомилась с будущим мужем Александром. Это произошло на съемках фильма "Безбилетная пассажирка" (1978 год). По ее совам, для нее они начались с патологической влюбленности.

Несмотря на высшее образование, в киногруппе молодой человек занимал положение помощника режиссера, то есть работал с хлопушкой. Дело в том, что для себя он решил, что будет осваивать азы мастерства с самого начала.

"Александр мне показался невероятным красавцем, а дело происходило в мае, цвели сады, сияло южное небо – в общем, начался роман. Я своего избранника настолько сильно любила, что, если мы не виделись два часа, начинала плакать", - цитирует Догилеву "7Дней". Вскоре актриса объявила маме, что влюблена, на что та заявила, что не разрешит Татьяне жить с мужчиной без оформления брака.

Однако семейная жизнь артистке очень не понравилась и продлилась совсем недолго. "На самом деле мы с мужем оказались слишком разными людьми, чтобы жить вместе", – поделилась она.

Сейчас Александр живет на Патриарших прудах, неподалеку от бывшей жены. Татьяна Догилева рассказала, что гуляет там с собачкой, и они с экс-супругом периодически встречаются и здороваются.

Брак с Александром был у актрисы не единственным. Вторым мужем Догилевой стал сатирик Михаил Мишин, семейная жизнь с которым продлилась с 1990 по 2008 год. У них в 1994 году родилась дочь Екатерина, которая сейчас живет и работает в США.

Напомним, в декабре 2017 года знаменитость стала гостьей передачи Киры Прошутинской "Жена. История любви". Актриса рассказала о романе с коллегой, актером Юрием Стояновым. "На первом курсе я была влюблена в Юрия Стоянова. Он был героем, романтиком с кудрявыми волосами, мастером спорта по фехтованию. Приехал из Одессы, и у него были деньги. Мы вместе играли этюды, вот и влюбились. В первом семестре мне поставили тройку, и я сказала Юрию, что мы расстаемся. Он ходил страдающий, но к концу второго курса женился на прекрасной девушке", – делилась Татьяна Догилева.