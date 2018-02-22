Звезда "Битвы экстрасенсов" с проломленным черепом перестала выходить на связь
Парень возвращался домой после встречи с подругой и товарищем в одиннадцатом часу ночи. Несчастье произошло с ним в перегоне между метро "Парк культуры" и "Октябрьская". В вагон зашел хулиган, который начал задирать 17-летнего Никиту. Молодой человек стал защищаться, и тогда бандит начал его избивать: несколько раз ударил головой о стекло, а потом попытался вырвать сумку, но не смог и убежал, когда двери открылись.
Примечательно, что за юношу никто не вступился. Очевидцы даже не попытались связаться с машинистом, чтобы тот вызвал полицию. Никита чувствовал себя не очень плохо. "Вчера сразу после инцидента мы поехали отвозить его в травмопункт. Но его не приняли – врачи сказали, что ему надо в детское отделение, а он приехал во взрослое. И сегодня я его отправил в клинику на Полянку 22. К вечеру он доехал, после чего рассказал, что его с сотрясением положили в больницу" – цитирует друга звезды "Битвы экстрасенсов", блогера Ивана Акимова сайт "Комсомольская правда".
Известно, что у Турчина проломлен череп и ему предстоит длительное лечение. Судя по всему, ему действительно совсем плохо, поскольку после происшествия юноша не опубликовал на своих страничках в соцсетях ни одной записи, хотя и заходил на них. Это не похоже на Никиту, которые ежедневно балует своих поклонников свежими новостями из своей жизни и делится новыми фотографиями, где практически всегда улыбается.
Сам Турчин предполагает, что на него напал фанат шоу "Битва экстрасенсов", который его уже около полугода донимает. Но его друзья считают, что это банальное нападение с целью ограбления. Автоматически было возбуждено уголовное дело, поскольку Никита несовершеннолетний.
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