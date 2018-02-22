Звезда "Битвы экстрасенсов" с проломленным черепом перестала выходить на связь

Самый юный участник 18-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Никита Турчин 21 февраля подвергся нападению бандита. Юношу жестоко избили в московском метро.

Парень возвращался домой после встречи с подругой и товарищем в одиннадцатом часу ночи. Несчастье произошло с ним в перегоне между метро "Парк культуры" и "Октябрьская". В вагон зашел хулиган, который начал задирать 17-летнего Никиту. Молодой человек стал защищаться, и тогда бандит начал его избивать: несколько раз ударил головой о стекло, а потом попытался вырвать сумку, но не смог и убежал, когда двери открылись.

Примечательно, что за юношу никто не вступился. Очевидцы даже не попытались связаться с машинистом, чтобы тот вызвал полицию. Никита чувствовал себя не очень плохо. "Вчера сразу после инцидента мы поехали отвозить его в травмопункт. Но его не приняли – врачи сказали, что ему надо в детское отделение, а он приехал во взрослое. И сегодня я его отправил в клинику на Полянку 22. К вечеру он доехал, после чего рассказал, что его с сотрясением положили в больницу" – цитирует друга звезды "Битвы экстрасенсов", блогера Ивана Акимова сайт "Комсомольская правда".

Известно, что у Турчина проломлен череп и ему предстоит длительное лечение. Судя по всему, ему действительно совсем плохо, поскольку после происшествия юноша не опубликовал на своих страничках в соцсетях ни одной записи, хотя и заходил на них. Это не похоже на Никиту, которые ежедневно балует своих поклонников свежими новостями из своей жизни и делится новыми фотографиями, где практически всегда улыбается.

Публикация от Никита Турчин (@n_turchin) Дек 24, 2017 в 10:32 PST

Сам Турчин предполагает, что на него напал фанат шоу "Битва экстрасенсов", который его уже около полугода донимает. Но его друзья считают, что это банальное нападение с целью ограбления. Автоматически было возбуждено уголовное дело, поскольку Никита несовершеннолетний.